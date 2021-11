Austrija ima jedne od najstrožih mjera u Europi. Kako će sutra u lockdownu izgledati život i kakve su reakcije?

U Beču su otvorene adventske kućice. Kao da je pola Beča odlučio najbolje iskoristiti večer prije potpunog zatvaranja. Da netko tu i tamo nema masku, pomislili biste da ste u pretpandemijskoj godini.

No, COVID redari svima provjeravaju COVID potvrde bez kojih nema ulaska u park. Od sutra se sve zatvara. Moći će se samo otići na posao, do trgovine, ljekarne. Doduše, moći se se posjetiti članove obitelji, čak i izvan kvarta. No, ako vas zaustavi COVID redar, morat ćete dokazati da idete do najuže obitelji. Ako nemate dokaz, slijedi vam kazna.

Cijepljeni Austrijanci su ljuti, nije im drago. Stalno se mijenjaju mjere i kažu da to jednostavno više - ne mogu pratiti.

Država će ljudima isplatiti odštetu. Primjerice, ukoliko imate restoran, gledat će se koliko ste zarađivali u tim mjesecima prije pandemije. Dobit će se od 10 do 40 posto neto iznosa, bez poreza. No, nisu sve djelatnosti jednako pogođeni. U Austriji je sve vrlo birokratizirano.

VIDEO Vodeni topovi, suzavac, svakojaki predmeti: Na prosvjedu protiv COVID mjera maskirani prosvjednici sukobili se s policijom

U Sloveniji manji ukupan broj novozaraženih, ali veći postotak pozitivnih: "Možda smo na platou epidemije"

Ukoliko neki papir izostavite, sve vam ''pada u vodu''. Neki su dobili potpore za treći, četvrti i peti mjesec tek sada, dok su drugi dobili u sedmom mjesecu. O stanju u Austriji, izvijestila je reporterka Sanja Vištica u Dnevniku Nove TV.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr