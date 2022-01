Četveročlana zagrebačka obitelj s pozitivnim kućnim testom na koronavirus, danima se pokušavala naručiti na PCR testiranje. Termin su uspjeli dobiti - tek nakon izlaska iz izolacije.

Gotovo da nema dana da na površinu ne ispliva neki apsurd "novonormalne" situacije vezane za suživot s koronavirusom. Uz preopterećenost sustava zdravstva koji polako građane gura ka privatnim klinikama i liječnicima, ovih je dana najveći kaos zabilježen na testiranjima.

S obzirom na enorman pritisak na PCR testiranja, iz Ministarstva zdravstva odlučili su barem donekle rasteretiti sustav brzim antigenskim testiranjima koje su prebacili na obiteljske liječnike. No, kao i obično - taoci nefunkcionalnosti su sami građani.

Pet dana čekali da ih liječnik naruči na PCR testiranje

Četveročlana obitelj iz Zagreba, čiji su kućni testovi na koronavirus još 7. siječnja ove godine pokazali pozitivan rezultat, danima se pokušavala naručiti na PCR testiranje, no bez uspjeha. Nakon ne baš ugodnih birokratskih putešestvija, termin su konačno uspjeli dobiti - ali tek nakon izlaska iz izolacije.

"Nevjerojatno je što smo sve prošli, a sreća u nesreći je što smo svi cijepljeni i nismo imali teže simptome. Noćas smo izašli iz izolacije, a na PCR testiranje smo naručeni danas poslijepodne. Moj sin, koji je danas morao otputovati na službeni put, u međuvremenu se morao testirati o vlastitom trošku", kazala nam je u utorak S.S., koja ne krije ogorčenost nakon svega što je obitelj prošla.

Prve simptome koronavirusa osjetili su 7. siječnja, kada su naša sugovornica, njezin suprug, sin i kći, napravili kućni test, koji se pokazao pozitivnim. I tada kreće drama:

"Punih pet dana pokušavali smo dobiti liječnika opće prakse da bi nas naručio na testiranje. Kad smo konačno uspjeli - kazao nam je da nas on može naručiti samo u Grižansku, gdje je prvi slobodni termin 20. siječnja - dakle, nakon što nam završi izolacija. Alternativa je bila da on pusti uputnicu u sustav te da sami pokušamo pronaći termin na nekom od drugih testnih punktova", ispričala je S.S. za DNEVNIK.hr te dodala kako su se pokušali prijaviti i na druga mjesta, no najranije što su uspjeli zakazati je testiranje na Mirogojskoj 18. siječnja.

"S obzirom na to da je sin morao 18. siječnja krenuti na službeni put, a ja sam isti dan namjeravala vratiti se na posao da ne gubim radni dan, zamolila sam ga da pogleda radno vrijeme u Grižanskoj. Tamo smo zatim i otišli posljednjeg dana izolacije, u ponedjeljak, 17. siječnja", ispričala je naša sugovornica.

Drama na testnom punktu

Na testni drive in punkt stigli su u 7:30 i ispred njih je bilo samo jedno vozilo. Kako nam je kazala S.S., u šatoru je bilo desetak zaposlenih, uključujući i zaštitare, no građana nije bilo. Zamolili su da ih prime na testiranje, no rečeno im je da ih na njihov testni punkt može naručiti samo liječnik opće prakse.

"Parkirali smo se sa strane i nazvala sam obiteljskog liječnika, koji mi je rekao da je prvi slobodan termin na tom punktu tek 22. siječnja. Vratili smo se do šatora - u međuvremenu je prošlo nekih pola sata i čitavo vrijeme nije bilo nikoga za testiranje. Zato smo opet zamolili da nas testiraju, no oni su uporno tvrdili da se, unatoč tome što nema nigdje nikoga - može testirati samo ako smo naručeni", ogorčena je S.S.

"Nisam mogla vjerovati, dobro da moždani udar nisam dobila", zaključila je naša sugovornica, koja je tada nazvala Ministarstvo zdravstva, gdje su joj objasnili da postoji procedura koje se svi moraju pridržavati.

Sin se testirao kod privatnika, a ostatak obitelji naručena je na PCR u utorak poslijepodne. U ponoć im je istekla izolacija.

"U ovako kaotičnom sustavu opravdano je pitati se šalje li naše Ministarstvo zdravstva u EU krive podatke o broju oboljelih! Tko zna koliko još građana je prošlo isto što i mi", ljuta je S.S.

Iz ureda ministra zdravstva Vilija Beroša u ponedjeljak je ponovno pojašnjeno kako je brzo antigensko testiranje u domovima zdravlja te kod obiteljskih liječnika uvedeno na prijedlog HZJZ-a baš zbog velikog pritiska pacijenata. No, dok sustav ne profunkcionira, sve se, kao i obično - lomi baš na njima.