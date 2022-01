Ministar zdravstva Vili Beroš u ponedjeljak je ponovio kako brze antigenske testove moraju provoditi svi domovi zdravlja i liječnici obiteljske medicine koji mogu osigurati uvjete bez izravnih kontakata s drugim pacijentima.

"Pritisak broja pacijenata koji imaju potrebu za testiranjem uvelike nadilazi trenutne kapacitete zavoda za javno zdravstvo u cijeloj zemlji, te bolničkih ustanova, pa je posve logična orijentacija na testiranje BAT-om bila prema domovima zdravlja i liječnicima obiteljske medicine, posebno onima koji imaju prostorne, organizacijske i kadrovske mogućnosti", priopćeno je u ponedjeljak iz Ministarstva zdravstva nakon odluke da se od danas testiranje pacijenata na COVID-19 brzim antigenskim testovima (BAT) može obavljati i u ordinacijama liječnika obiteljske medicine.

Sama odluka, kako pojašnjavaju u ministarstvu, potaknuta je na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a ponajprije zbog sve većih potreba građana Hrvatske da se testiranjem utvrdi broj zaraženih osoba.

"Testiranja brzim antigenskim testovima na COVID-19 trebaju provoditi domovi zdravlja i liječnici obiteljske medicine koji mogu osigurati potrebne uvjete da nema izravnih kontakata redovitih pacijenata i onih koji dokaze na testiranje, posebno onih sa simptomima“, naglasio je ministar Vili Beroš te dodao da su i do sada liječnici obiteljske medicine radili testiranja pacijenata na COVID-19.

"Naravno da uvjeti variraju od ordinacije do ordinacije, no uz dobru organizaciju to je moguće ostvariti. Iz dosadašnjih iskustava u domovima zdravlja, znamo da postoje mogućnosti da se osiguraju izdvojeni prostori u kojima će se uzimati brisovi pacijenata koji se testiraju brzim antigenskim testovima, te da se osiguraju osobe koje će unositi informacije o tome u odgovarajuće baze podataka", navodi Beroš.

Ministar zdravstva naglašava i da potrebama za testiranjem građana ne može nitko drugi udovoljiti osim dijelova zdravstvenog sustava, a kako su kapaciteti u bolnicama i na testnim mjestima zavoda za javno zdravstvo popunjeni, bilo je neophodno uključiti i domove zdravlja, liječnike obiteljske medicine i pedijatre koji su stručno osposobljeni za obavljanje takvih zadataka.