Jedan zagrebački odvjetnik odbio je dezinficirati ruke pri ulasku u sudnicu. Tu bi grešku mogao platiti čak 10.000 kuna. I dok je on ruke ipak mogao dezinficirati, samo da je to htio, do apsurda ipak dolazi jer sudovi kao takvi ni sami ne mogu provoditi mjere. Pa bi troškove mogla snositi i država.

Uputa da dezinficira ruke na ulasku u sudnicu za jednog zagrebačkog odvjetnika bila je previše. Dezinficijens koji mu je nudio raspravni sudac nije htio, a svoj nije imao. Sudeći po zapisniku sa suda, odvjetnik je sucu poručio: "Nećemo se rukovati, a ja neću koristiti otrov koji mi se nudi", i zaradio kaznu od 10.000 kuna.



No koju bi kaznu mogli dobiti sudovi. Naime predsjednik Vrhovnog suda uputio je smjernice za postupanje u vrijeme pandemije. Najzanimljivija od njih: "Zabranjuje se održavanje svih rasprava ako se u sudnici ne može postići razmak od dva metra između osoba."

Karlovčanin oslobođen optužbe za pokušaj ubojstva policajaca. Tužitelj najavio žalbu



"Mislim da smo dovedeni do jednog kompletnog apsurda", kaže odvjetnik Branko Šerić.

Je li predsjednik Vrhovnog suda svjestan da su te mjere na neki način neprovedive, pokušala je doznati reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

"To njega možete pitati. Svjestan je predsjednik, naravno da je predsjednik suda svjestan kakva je situacija u sudstvu", kaže sudac Željko Pajalić, glasnogovornik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Pajalić je ilustrirao i kakva je trenutna situacija: "Dovoljno vam je otići na općinski građanski sud u Zagrebu, gdje su se otkad sam ja došao, prije više od 35 godina, hodnici počeli pretvarati u male sudnice, a stranke sjede u naručju sucima".

Ekipi Dnevnika Nove TV je pokazao prostoriju koja je izvorno služila kao knjižnica. Sada će biti sudnica. Nije to kraj preinakama. Na Županijskom sudu u Varaždinu sada imaju i veliku raspravnu dvoranu za slučajeve s više okrivljenih.

Sudac odlučio: Kutinskom gradonačelniku osumnjičenom za podmićivanje zastupnika i trgovanja utjecajem produljen pritvor

"Snašli smo se. Glavni cilj nam je da se rasprave održavaju, da do odgode dođe samo u krajnjoj situaciji kad doista nemamo fizičkih mogućnosti ni načina s pridržavanjem epidemioloških mjera!", rekao je Igor Pavlić, glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu.

Svaka odgoda potencijalna je tužba državi ako dođe do nezakonitog rada sudova. Siva je zona i COVID potvrda, ako je netko ne može nabaviti, nedolazak na sud bit će opravdan. Zloupotreba već ima, kaže Šerić.

"Dovoljno je da netko najavi s kućnim testom da je pozitivan, šta će čovjek u toj situaciji? Da poslika taj test i odvjetnik pošalje sudu, što će i sud? Mora odgoditi", kaže Šerić.

Amerikanac u Zagrebu autističnog brata držao u lancima: Nepravomoćno dobio tri godine zatvora



Sve skupa došlo je do apsurda. Oni koji moraju osiguravati pravni poredak sami ne mogu poštovati zakon.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr