U ordinacijama obiteljskih liječnika krenulo je testiranje brzim antigenskim testovima na teret HZZO-a. Dnevnik Nove TV proveo je dan s liječnicima i na terenu baš i nije sve išlo glatko. Dok jedne ordinacije nisu ni dobile testove, druge muku muče kamo s potencijalno pozitivnim pacijentima.

Završio je prvi dan testiranja u ordinacijama liječnika obiteljske medicine. Reporterka Sanja Vištica razgovarala je s Natašom Ban Toskić, predsjednicom Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) o završetku prvog dana testiranja. Danas je ukupno testirano 36.919 osoba, ali za podatke o testiranjima po ordinacijama potrebno je pričekati, navela je Vištica.

"Situacija po Hrvatskoj je danas bila vrlo šarolika i neujednačena. Koliko ja kontaktiram s kolegama - uglavnom nemaju prostorne uvjete za provođenje brzih antigenskih testova", rekla je.

Liječnici obiteljske medicine se ne slažu s odlukom o testiranju i misle da to nije dobra ideja. Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da prigovori pojedinaca ne pridonose situaciji. "Takva reakcija ministra nije ništa novo. On se uvijek ljuti čim nešto nije kao što je on najavio. Uvijek prebacuje odgovornost na nekog drugog. Pa su tako pacijenti krivi, ljudi jer se nisu cijepili, jer se ne pridržavaju mjera, a mi obiteljski liječnici smo krivi jer ukazujemo na probleme koji će se stvoriti u našem poslu", dodala je.

U KoHOM-u misle da bi se testiranje trebalo nastaviti kao što je bilo do sada. "Zašto HZJZ ne bi svoj puni kapacitet usmjerio na bolesne ljude, a privatna testiranje - PCR i brze antigenske testove koje sada provodi preusmjerio na privatne ustanove, na ove koji se plaćaju", zaključila je Toskić.

Liječnici se ne slažu s odlukom

Doktorica Mirela Marković danas je testirala tek jednu pacijenticu. Nalaz je bio pozitivan.

"Mogu reći da nije uopće bio interes, moji pacijenti većinom žele PCR jer su to mahom mladi ljudi koji nisu cijepljeni i preboljeli su prije više od šest mjeseci", rekla je.

A na jugu - u Kaštel Gomilici - da se netko i htio naručiti kod doktorice Pavelin za danas - ne bi ga se testiralo.

"Mi nismo dobili antigenske testove, znači nisu nam dostavljeni. Ni meni ni kolegici u suprotnoj smjeni. Ali naša ordinacija neće raditi antigensko testiranje jednostavno zato što ne zadovoljavamo ni prostorne ni epidemiološke uvjete", komentirala je Ljubica Pavelin.

Testiranju nije mjesto u ordinacijama - poručila je zamjenica predsjednika Hrvatske liječnike komore. I pozvala da se poveća broj punktova.

Ravnatelj splitskog KBC-a o djelatnici koja je preminula nakon treće doze: "Ne postoji povezanost ta dva događaja"

Splićanin triput negativan na kućnom testu, a onda je uslijedio šok: "Zarazio sam sina, suprugu, punicu..."

"Većina ordinacija radila je i do sada to, ali u manjoj mjeri. Ali neće raditi to u nekom povećanom obimu jer nemamo epidemiološke prostorne uvjete za to", rekla je Vikica Krolo.

Dobar dio njih organizirao tako što testiraju posljednjih sat, sat i pol radnog vremena. Pacijenti moraju doći točno kad su naručeni. Zavod za javno zdravstvo je županijskim zavodima distribuirao više od 560 tisuća brzih testova. Onda bi oni trebali ići prema ordinacijama.

No, barem dobra vijest stiže. iz bolnica.

"Stagniraju, a ponegdje i padaju brojevi hospitaliziranih pacijenata od COVID-a svugdje osim u Splitu", rekao je Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore..

U kojem bolnica i danas broji čak 226 pacijenata.

