Ana Gligić, svjetski poznata virologinja iz Beograda koja je 1972. godine bila na čelu tima koji je uspio izolirati virus velikih boginja, podijelila je svoje mišljenje o tome kada će koronavirus nestati.

Cijeli svoj profesionalni život radila je s najopasnijim virusima i nikada se nije zarazila, no to nije bio slučaj s koronavirusom iako se cijepila. ''Ovaj put i uz cijepljenje, virus me pokosio. To nam samo potvrđuje koliko je snažan i probitačan'', izjavila je 86-godišnja virologinja za Slobodnu Dalmaciju.

Ipak, cjepivo je olakšalo ozdravljenje. Nakon nekoliko dana organizam je stvorio antitijela koja su neutralizirala virus. Pretpostavlja da je oboljela od britanskoj soja, no njen genom nije sekvenciran te ne može tvrditi sa sigurnošću.

''Cijepila sam se s kineskim cjepivom, koji me očito nije mogao dovoljno zaštiti od tog soja, no u konačnici mi je ipak pomogao da preživim. Tri dana prije nego što sam osjetila simptome zaraze, dobila sam drugu dozu tog cjepiva. Apsolutno tada nisam vjerovala da sam zaražena. I kad je test bio pozitivan govorila sam da je to možda zato što PCR test ne razlikuje mrtvi od živog virusa. Međutim, nije bilo zabune. Upala pluća i svi drugi simptomi pokazivali su da sam inficirana unatoč cjepivu. Kašljala sam toliko snažno da ljudi oko mene u bolnici nisu mogli oka sklopiti'', objasnila je Ana Gligić.

Virus će sam nestati, kaže, ali samo ako mu mi to dopustimo. Ako je nestala ebola koja je bila daleko smrtonosnija, govori, nestat će i SARS-CoV–2. U sprječavanju širenja prvenstveno će pomoći cijepljenje. Upravo zbog toga ljudi trebaju biti razumni i što je više paziti.

''Čak i nas koji taj virus dugo poznajemo. On se sada održava kroz razne mutacije. No, mi apsolutno virus možemo pobijediti. On će sam nestati, ali samo ako mu mi to dopustimo, ako izgubi supstrat. Ako se budemo ponašali kao što je to sad slučaj u Indiji, gdje se ne poštuju pravila, gdje ljudi nisu cijepljeni, gdje masovno idu na političke skupove, okupljaju se na stadionima po 150 tisuća, onda će virus još dugo, dugo biti nepokoren'', rekla je.

Također, smatra da je indijski soj već prisutan na području Europe, ali ga je potrebno otkriti. Slično je bilo i sa britanskim sojem. ''Čitali smo tu i tamo da je sekvenciran pokoji slučaj, a onda kad je grunulo, shvatili smo da je zaraznija mutacija tu puno, puno duže. Ne eksplodira on samo tako preko noći'', istaknula je.