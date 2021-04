Doktor Marko Rađa, ravnatelj Doma Zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, zadovoljan je dosadašnjim tijekom cijepljenja u Splitu. Naime, masovno cijepljenje u Spaladium Areni nastavljeno je danas. Na raspolaganju je pacijentima bilo devet liječničkih timova, a sve je proteklo prema očekivanjima.

''Ja vam mogu reći da sam zadovoljan. Zaključno smo posljednji popis potvrđenih poziva preko platforme Cijepise dobili u 7:30 jutros, pola sata prije početka cijepljenja. Istina je da smo poslali informaciju da imamo 250 termina, ali mali broj ljudi s platforme ipak je rezultat malog interesa za cijepljenje AstraZenecom. Zaključno je broj ljudi koji su prihvatili cijepljenje bio 68'', objasnio je za DNEVNIK.hr doktor Marko Rađa. Dodao je i da su neki mediji ipak senzacionalistički izvijestili o početku cijepljenja preko te platforme u Splitu.

Slaže se da bi trebalo vidjeti može li se informatički riješiti da se nakon što netko odbije, odmah pozove idući koji je na redu, ali za sada to, kaže, preko platforme Cijepise ne funkcionira. ''Treba vidjeti može li se neki dio toga dodatno automatizirati'', kaže dr. Rađa.

Veći broj ljudi cijepljen je danas od onih koji su upućeni preko ordinacija obiteljskih liječnika, ali tamo je bio ponuđen i veći broj cjepiva Pfizer-BioNTech, čak dvije trećine u odnosu na AstraZenecu. Na taj je način danas cijepljeno 1250 pacijenata.

''Moram priznati da sam ja zapravo optimističan. Cjepiva je sve više, a što je najvažnije, kontinuirano raste i interes za cijepljenje. Uz tempo koji smo danas pokrenuli vjerujem da bismo zadovoljavajući broj pacijenata cijepljenih prvom dozom, da možemo malo barem odahnuti, trebali imati do kraja svibnja, najkasnije sredine lipnja'', napominje.

''Brojke su nam velike, to je istina, udio pozitivnih u broju testiranih i dalje je visok, ali iako imamo pritisak na bolnicu, on i dalje nije u fazi da se to ne može izdržati. U odnosu na prošli val epidemije primijetili smo da manji broj zaraženih ima ozbiljnije simptome, ali oni koji ih imaju lakše razviju teže oblike i završe u bolnici. Kada bismo samo stali na balun tjedan-dva, kada bismo odgodili barem privatna druženja koja nisu nužna, kada bismo posvijestili da bolesni ne bismo smjeli šetati uokolo, kao s prehladom, jer ova je bolest mnogo ozbiljnija, mislim da bi nam svima bilo lakše. Ako već moramo organizirati privatnu proslavu, zašto na njoj ne bi bilo 5 umjesto 50 ljudi'', smatra dr. Rađa.

Zaista, možemo li? Ako ne na sebe, pripaziti barem na druge.