S ciljem suzbijanja epidemije koronavirusa na 30 je dana obustavljen rad autoškola.

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja između ostalih protuepidemijskih mjera obustavlja se rad autoškola u Hrvatskoj u trajanju od 30 dana, objavio je HAK.

Slijedom toga, Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija prekida provedbu vozačkih ispita iz sva tri nastavna predmeta. Prekid provedbe ispita trajat će do isteka roka od 30 dana, odnosno do 20. travnja 2020. godine, osim ako ne dođe do naknadnih promjena Odluke.