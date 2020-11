Njemačka je u studenom donijela mjere zatvaranja koje ostaju na snazi i u prosincu, a na maratonskoj videokonferenciji u srijedu dogovoreno je i uvođenje još rigoroznijih mjera sve do 20. prosinca. Moguć je i potpuni lockdown, tamo gdje je potrebno. O njegovu provođenju odluku će donijeti savezne pokrajine.

Njemačka kancelarka Angela Merkel i premijeri saveznih pokrajina odlučni su u namjeri da prekinu drugi val pandemije, s malim predahom za Božić. Taj bi predah bio dopušten od 23. prosinca do 1. siječnja 2021. Nakon toga na snagu se vraćaju oštre mjere sve dok brojevi novozaraženih ne počnu padati. "Situacija nam ne dopušta ukidanje aktualnih mjera", rekla je Merkel.

I dalje ostaju zatvoreni ugostiteljski objekti, hoteli, kulturne ustanove i teretane. To za sada vrijedi do 20. prosinca. Poduzetnicima pogođenim ovim mjerama država će i dalje pružati pomoć. Skijaški odmori su tabu-tema do 10. siječnja, a Njemačka će pokušati tako dogovoriti sa svim zemljama članicama Europske unije.

Novo je da će u gradovima i okruzima u kojima incidencija prelazi granicu od 200 biti moguće rigoroznije mjere, poput potpunog lockdowna. Trenutačno incidenciju, tj. broj zaraženih na 100.000 stanovnika u razdoblju od sedam dana, koja premašuje vrijednost od 200 bilježe Berlin i još 62 druga grada i okruga. Odluka o tomu kako bi te mjere izgledale u konkretnom slučaju prepuštena je samim saveznim pokrajinama.

Zanimljiva su i nova pravila za maloprodajne trgovine u kojima će sada ograničenje za jednog čovjeka biti najmanje 10 kvadrata. I to za sve trgovine manje od 800 kvadratnih metara, za one veće potrebno je čak 20 kvadrata za svakog kupca.

Najveće popuštanje odnosit će se na privatna druženja tijekom blagdana. Dopušten broj osoba bit će deset umjesto sadašnjih pet, a moći će se okupiti članovi više domaćinstava umjesto dosadašnja dva. Djeca mlađa od 14 godina izuzetak su od toga pravila koje se odnosi samo na odrasle osobe.

"Situacija je i dalje vrlo, vrlo ozbiljna", rekao je bavarski premijer Markus Söder, koji je s kancelarkom i gradonačelnikom Berlina Michaelom Müllerom predstavio nove mjere. "Mjere nisu polučile očekivani uspjeh zbog toga što lockdown nije tako strog kao drugdje. Raste i broj umrlih", rekao je Söder. S 410 umrlih u jednom danu, u Njemačkoj je u srijedu zabilježen i novi rekord. "Mi govorimo o sudbinama i obiteljima. Zato je potrebno zadržati i produbiti aktualni lockdown", rekao je bavarski premijer, a prenosi DW.

Najveće je razmirice i svađe na sastanku izazvala rasprava o školama. Bavarski je premijer tražio dodatna ograničenja, ali neke savezne pokrajine smatraju da škole i vrtići ne doprinose znatno širenju zaraze. Školski će praznici početi nešto ranije, a nastava će se uvoditi online tamo gdje je potrebno.



Prema posljednjim ispitivanjima javnog mijenja, u Njemačkoj većina građana podržava vladine mjere. Među znanstvenicima vlada nesloga, a kod onih građana koji ne vjeruju u postojanje virusa i protive se mjerama dolazi do dodatne radikalizacije.