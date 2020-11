Zbog koronavirusa ratno je stanje u varaždinskoj bolnici. Tako je situaciju opisao ravnatelj bolnice Nenad Kudelić nakon što je u 24 sata preminulo čak 10 pozitivnih pacijenata. Prvi pacijenti ulaze i u šatore, a zbog svega predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora šalje oštre poruke Vladi. Svi zdrastveni radnici koji su danas na sjeveru stali pred kamere traže samo jedno - strože mjere.

Trenutno na liječenju Općoj bolnici Varaždin nalazi se 212 pacijenata. Samo u posljednja 24 sata 10 pacijenata je umrlo. Slično je stanje i tijekom dana.

Otvaranje šatora u Varaždinu je možda i najslikovitiji primjer kamo idemo s ovom epidemijom. Ukoliko brojevi hospitaliziranih u Varaždinu ne počinju drastično padati, a trendovi, kaže ravnatelj bolnice, ne ukazuju na to - pitanje je dana kada će šatori postati trajno mjesto za zbrinjavajne COVID pacijenata.

Na obrok Varaždinci od subote ne mogu u restorane. Ne rade ni kafići. No ugostiteljski objekti otvoreni su svega kilometar dalje u Međimurskoj županiji, drugoj najgoroj regiji u Europi koja je pripremila hotel za novi respiracijski centar, a danas izvijestila o rekordnih 257 novih slučajeva zaraze.

Nije tajna da se iz Baroknog grada na kavu sada ide u Čakovec. Učinio je to još u subotu gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok pa na neki način porekao u službenom obraćanju sugrađanima na Facebooku.

Situacija nije dobra

U Varaždinu situacija nije dobra. Osim što u Varaždinskoj županiji muku muče s popunjenosti bolničkih kreveta, ako se nastavi crni trend broja umrlih pitanje je i gdje će s mrtvima.

Prim.dr. Renata Krobot, voditeljica odjela za anasteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje bila je gošća Dnevnika Nove TV.

Kako je rekla, od ukupnog kapaciteta, slobodno je još 18 kreveta. "Što se tiče Jedinice intenzivnog liječenja, imamo dovoljno kreveta i dovoljno respiratora u Intenzivnom odjelu. Trenutno je deset bolesnika na respiratoru, a četvero njih je na kisiku", rekla je Krobot.

"U šatoru su bolesnici koji čekaju na premještaj u bolnicu u području Klenovnika ili Novog Marofa. Broj se mijenja iz minute u minutu, ovisi o tome koliko ih se premjesti. Neki će prenoćiti i dočekati jutro, tijekom dana se određeni broj bolesnika transportira", objasnila je Krobot.

Naučeni na stres, ali ne i na toliko preminulih

Navodi da je u Jedinici intenzivnog liječenja je uvijek kaotično i stresno.

"Naučeni smo raditi pod stresom, možda ne da nam u jednom danu umire toliko pacijenata. Radi se punom parom. To je posao i naša specijalizacija, s njim se moramo nositi bez obzira na sve uvjete", rekla je Krobot.

"Situacija se mijenja iz dana u dan, no do sada nije bilo situacije da smo morali birati koga ćemo staviti na respirator. Pravodobnom intervencijom Ravnateljstva, Stožera naše županije i Ministarstva zdravstva došli smo do dovoljnog broja respiratora, a sutra nam dolazi još dva respiratora", objasnila je Krobot.

Umrli pacijenti na dugotrajnim liječenjima

Kod njih je jučer umrlo šest oboljelih. "Broj koji je jučer umro, njih šest, radi se o dugotrajnim liječenjima, oni su umrli od multiorganskih zatajenja organa. Jedan bolesnik je umro pod akutnom slikom plućne embolije. Prosječna životna dob je 67 godina", kazala je Krobot.

Navodi da su u četiri jedinice intenzivnog liječenja, tri su za bolesnike s koronom, jedna je za bolesnike koji trebaju intenzivno liječenje bolesnika koji nemaju COVID.

U šatorima se ljudi izmjenjuju kao na traci

U šatorima se kao na traci izmjenjuju ljudi u bijelim odjelima koji dovode zaražene pacijente u šatore. Oni se tu kratko zadržavaju i njih se odmah hitnom pomoći prebacuje u Klenovnik ili Novi Marof.

Gošća Dnevnika Nove TV, Anica Sekovanić, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, kazala je kako se kontinuirano radi na povećavanju kapaciteta. Šatori im služe za premještaj bolesnika.

"Situacija je vrlo složena, možemo reći - dramatična, imamo veliki broj oboljelih pacijenata, imamo 212 pacijenata, a uz to imamo i COVID pozitivno osoblje - 41 medicinsku sestru. 19 medicinskih sestara je u samoizolaciji", objasnila je Sekovanić.

Kaže kako sestre rade na deset odjela i u jedinicama intenzivnog liječenja.

"Uz pomoć Ministarstva zdravstva i Hrvatske komore medicinskih sestara mobilizirano je deset medicinskih sestara iz Varaždinskih toplica, jedanaest sestara iz KBC-a Rebro, a došli su nam u pomoć i studenti sa Sveučilišta Silver", zaključila je Sekovanić.

