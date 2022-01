Od prvog veljače na pedijatriji u Rijeci bit će otvoren i post-COVID odjel za djecu kojoj, kao i odraslima, koronavirus ostavlja posljedice na zdravlje.

Omikron se širi brže među djecom. ''To korelira s brzinom širenja u općoj populaciji. Teško je očekivati, kada u državi imamo više od 15.000 novooboljelih dnevno ili više od 60.000 - a to su samo oni za koje imamo dokazano, da i među djecom neće biti porast. Specifično je i da do nedavno nisu odobrena cjepiva kao mjere prevencije, zatvoreni su često vrtići i škole... To bi moglo globalno opravdati zašto je sve više novooboljele djece'', ističe Arijan Verbić, voditelj druge pedijatrije u KBC Rijeka u Vijestima Nove TV.

Za djecu od 12 nadalje, postoje cjepiva dvaju proizvođača - Pfizerovo i Modernino. No, pokazalo se da i djeca od navršene pete godine mogu primiti Pfizerovo cjepivo. ''Potrebno je zaštititi djecu koja od ranije imaju kronične bolesti, primjerice srca, pluća i neurološke bolesti, koja su podležna težim oblicima kada dobiju koronavirus'', napominje Verbić u razgovoru s reporterom Markom Balenom.

Dodaje da su primjetili da kod dojenčadi imaju sve više hospitaliziranih, ali kod njih još ne mogu prevenirati cjepivima. ''No, pogotovo kod pretilih adolescenata svakako treba. Vidi se da se kod svakoga tko se cijepi prevenira teži oblik. Svi trebaju razmišljati o tome'', zaključio je Verbić.

