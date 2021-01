S ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus.

Mjere se relaksiraju minimalno. Zašto niste dopustili izdavanje kava za van ugostiteljskim objektima, pa da koliko toliko krenu s radom, pitala je Baus.

"To je mjera koja traje već dva mjeseca. Neke objekte smo ostavili otvorenima, poput benzinskih, pekarnica, kioska... no ne zbog kave za van, ali većina njih je i ranije to prodavala", rekao je Božinović.

Iz Glasa poduzetnika kažu da je to diskriminacija, no Božinović kaže kako to nije diskriminacija prema kafićima jer bi dozvola za prodaju kave za van "praktički bila otvaranje kafića".

Neke teretane i ugostiteljski objekti najavljuju da će usprkos mjerama otvoriti, spominje se i izlaženje na ulice, prosvjedi. "Nadam se da neće do toga doći", kaže ministar te dodaje kako se razgovara s poduzetnicima.

Sredinom idućeg mjeseca mjere će se revidirati. Glavni kriterij bit će ono što kaže struka, dodaje Božinović. "Nadamo se da će brojevi padati, ako bude pozitivan trend padanja brojki onda možemo o revidiranju mjera", rekao je.

"Ako bude povoljna situacija u djelatnostima koje su sada zakinute moguće je popuštanje. Sve ono što smo do sad komunicirali ovisno je o razvoju epidemije. Tu je nekoliko novih faktora, vezanih i za pojavu novih sojeva. u Hrvatskoj to još nije slučaj, nadamo se da tako i ostane", kazao je.

Osvrnuo se i na borbu za cjepiva. Na pitanje može li Hrvatska kao zemlja išta sama učiniti odgovorio je da smo se kao članica EU opredijelili kako će EU pregovarati za nas. "EK će iskorstiti sve mogućnosti da proizvođače natjeraju da se pridržavaju onog što je potpisano", dodao je.

Preporuka je da se stariji od 65 ne cijepe cjepivom AstraZenece, Božinović kaže da imamo plan B.

"Plan B je kad nam dođu dovoljne količine Pfizrea i Moderne i Jonson&Jonson, sigurno je da ćemo postići svoj cilj, možda ne planiranim tempom, ali do jeseni siguno", rekao je.

