Za zaposlenike u cijelom sustavu zdravstva za dolazak na radno mjesto od jutros je potrebna EU digitalna COVID potvrda. Odmah na početku kaos. Ministra Beroša na Rebru su dočekali prosvjednici.

* Prvi je dan obaveznih COVID potvrda u zdravstvu

* Beroša su dočekali zvižducima

Tijek događaja pratite u nastavku.

7:40 "Ispred nisu svi zaposlenici KBC-a Zagreb", rekao je ministar Beroš u zgradi uprave kamo je morao otići kako bi u miru dao izjavu. Ispričao se zbog kaosa.

"Ni jedan početak nije lak. Dozvoljavam pravo na različita mišljenja, no kada je virus godinu i pol oko nas, negirati njegovo postojanje, nije opravdano. Ove mjere su, to cijelo vrijeme pričamo, privremene. Doista smo mislili na sve", rekao je Beroš.

"Nije mi jasno zašto se netko ne želi testirati. Koji su mu motivi. Ja ih doista u ovom trenutku ne mogu razumjeti", dodao je.

"Naš primarni interes je sigurnost", kazao je Beroš. Na pitanje zna li koliko će trajati besplatno testiranje za zdravstvene djelatnike, odgovorio je kako ima nekoliko planova, ovisno o epidemiološkoj situaciji.

"Uvjeti su za sve isti. Nema nagovaranja na cijepljenje. Zato smo uveli testiranje. To je ono što nam nudi određenu sigurnost. Govorimo o testiranju. Ono nije invazivno", rekao je.

7:37 Ravnatelj Rebra Ante Ćorušić ispričao se zbog "neugodnosti". Rekao je i kako sve u bolnici funkcionira normalno.

7:35 Kako javlja Martina Bolšec Oblak, iz bolnice su zvali i policiju.

7:20 Kad se spremao dati izjave, Beroša su dočekali zvižducima i povicima: "Izdaja".

"Ovo su fašističke metode", čulo se iz gomile. Ministar razgovorom pokušava smiriti prosvjednike koji ga nadglasavaju.

"Ostavka, ostavka", također se čulo. Razgovor nije uspio. Kao ni predviđena izjava ministra koji se pred prosvjednicima povukao u zgradu.

7:10 Ispred bolnice su se okupili prosvjednici. No nisu svi zaposlenici bolnice, dio je i građana, javlja reporterka Martina Bolšec Oblak. Oni se protive COVID potvrdama. Na Rebru zasad nema gužve zbog same mjere, baš kao ni u Splitu, javlja Ivan Kaštelan. No tamo su nezadovoljnici zviždali ravnatelju. Matea Drmić kaže kako ispred osječke bolnice, također nema gužve, ali ima nekoliko prosvjednika.

7:00 Ministar Beroš jutros je u posjetu KBC-u Rebro. Osim ministra u obilazak bolnica idu i pomoćnici. Pomoćnica ministra Vera Katalinić-Janković posjetit će KB Merkur, državni tajnik Tomislav Dulibić KBC Sestre Milosrdnice, državni tajnik Silvio Bašić KB Dubravu, državni tajnik Željko Plazonić KBC Rijeku te ravnatelj Uprave za financijske poslove Gordan Žanić KBC Osijek.