Odluka ministra o uvođenju COVID potvrda u zdravstvo neće proći glatko. Još jedan sindikat će idućeg tjedna podnijeti prijedlog za ocjenom ustavnosti odluke. Ekipa Dnevnika Nove TV razgovarala je i s onima koji se ne žele testirati te stručnjakom za radno pravo.

Damir radi u zavodu za hitnu medicinu u Splitu. Nije cijepljen, a na pitanje hoće li se sutra testirati odlučno kaže: "Ne!"

Ne želi iz niza razloga. A jedan od njh je: "Zato što se onemogućava ostvarivanje određenih prava ljudskih, a jedno od osnovih je pravo na izbor", smatra Damir.

Tko je u pravu? Oni koji se, poput Damira, pozivaju na slobodu izbora i pravo rada ili oni koji se pozivaju na zaštitu zadravlja? Ustavni stručnjak Palić kaže da treba odvagnuti kome u konkretnoj situaciji i okolnostima treba dati prednost.

"Ako bi odluka stožera bila dizajnirana na način da predstavlja prekomjeran teret za zaposlenike, sad govorimo o zdravstvenom sustavu. Nekad možemo govoriti o drugima, socijalnom itd., onda bi to moglo biti sporno", kaže Mato Palić s pravnog fakulteta u Osijeku.

Za Sindikat zdravstva i socijalne skrbi dvojbe nema - odluka im je sporna.

"Početkom sljedećeg tjedna, dakle sad negdje utorak ili srijedu će prema Ustavnom sudu biti podnesen zahtjev za ocjenu ustavnosti ove odluke Stožera", najavio je Stjepan Topolnjak, predsjednik sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

Isto će učiniti i još jedan sindikat ''medicinske sestre i tehničari zajedno''. Ima li elemenata za to, pitali smo profesora Palića.

"Iako je nezahvalno prognozirati odluke Ustavnog suda, bliži sam tome da budući prijedlog za ocjenom ustavnosti neće dobiti potrebnu potporu na ustavnom sudu, ako suci ustavnog suda ocijene da do sada zauzeta stajališta i načelna stajališta su primjenjiva na ovu konkretnu situaciju", rekao je Palić.

Kako će odgovoriti na moguće pravne korake djelatnika, opet smo pitali Ministarstvo. Odgovor ni danas nismo dobili. Pa smo isto pitali i šefa stožera. A on podsjeća...

"Znate da je Ustavni sud potvrdio i ustavnosti zakonitost odluka koje je donosio stožer i tako će biti i ovoga puta. Dakle, nama je na prvom mjestu i nadam se svima i onima koji pitaju i onima koji propitkuju zaštita zdravlja ljudi", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Uz necijepljene djelatnike, na testu je sutra i ministar Beroš.

"Da smo na konkretan način uredili određena pitanja, tada ne bismo imali dileme je li to Ustavno"

Je li tu s pravnog stajališta - sve čisto provjerila je reporterka Sanja Vištica koja je razgovarala s profesorom Viktorom Gotovcem s katedre za radno pravo.

Vištica je pitala stoji li, s pravnog stajališta, ministrov plan da bez COVID potvrde nema na radno mjesto, a da onda nema ni plaće?

"Pomalo pitijski odgovor je i da i ne. Da, zbog toga što je do sada Ustavni sud održao i podržao ustavnost odluka stožera. To je slijedom zakonskog uređenja kojim je dano stožeru da u slučajevima ovakve epidemijske opasnosti donosi, po određenoj proceduri, odluke. I u tom pogledu za očekivati je da Ustavni sud, kao i do sada, zapravo odlukama stožera da jedno takvo pravno značenje koje bi ga učinile ustanim i zakonitim", rekao je pravni stručnjak te dodao kako je "malo ne" vezano da diskusiju koju su predsjednik i neki znanstvenici vodili prije godinu i pol o tome je li ovo izvanredno stanje ili nije i treba li donositi zakon kojim će se ograničavati neka prava.

"U tom pogledu danas se pokazuje da su u tom smislu bili u pravu, jer da smo za ovakve stvari donijeli konkretan zakon, da smo na konkretan način uredili određena pitanja, tada bismo svi znali i ne bismo imali dileme je li to ustavno", kazao je i dodao kako smatra da se to neće pojaviti pred Ustavnim sudom kao problematično.

Pitanje je i boje li se djelatnici s razlogom otkaza ako odbiju test pa ih ne puste na radno mjesto.

"Temelj svega je strah, i od cjepiva i od svega što se događa", kaže pravnik koji smatra da je previše strahova prisutno, a jedan od strahova koji svakako djeluju na ljude je strah od mogućnosti otkaza. "Odnosno sankcioniranja u radnom odnosu. Radi se o specifičnim strukama kod kojih postoji povećana opasnost za njihove korisnike, za pacijente u zdravstvu i za korisnike socijalne skrbi u sustavu socijalne skrbi. U tom pogledu mislim da doista moramo razmišljati to tim ljudima.

Mislim da bi bilo dobro da onda o tome razmišljaju i oni koji tu uslugu i pružaju. Slijedom te povećane odgovornosti, mislim da bi se zapravo vrlo lako moglo dogoditi da bi nepoštivanje ovih odluka, kada se utvrdi, moglo voditi do sankcija koje bi, između ostalog, mogle biti i otkaz", rekao je. "Nadam se da se ovakve odluke ne donose bez razmišljanja o sankcijama za one koji ih krše."

"Prva žrtva COVID krize je pravni sustav. Činjenica da zakone ne poštujemo, što je bio slučaj kod rada na izdvojenom mjestu rada. Ili da nemamo sankcije za eklatantno nepoštivanje zakonskih odredbi je nešto što narušava povjerenje u vladavinu prava i u pravnu državu", kazao je Gotovac.

Djelatnici su spremni i na tužbe, ima li elemenata za to, pitala je reporterka.

"Ovisi o vrsti sankcije. Uvijek u sporu postoje dvije strane i uvijek misle da su u pravu", kaže stručnjak i dodaje kako se može očekivati da će tužiti i da će neki možda i uspjeti u tužbama, ali stvar bi trebala biti pravno razmjerno čista.

Ustavni sud dao je legitimitet odlukama stožera. No, je li Stožer trebao unaprijed razmišljati i mijenjati pojedine zakone kao zakon o radu, zanimalo je Višticu.

"Sigurno. Da li samo taj, ili druge kojima su uređeni odnosi. To bi bila puno čišća situacija i to bi bilo nešto što bi pomoglo našem pravnom sustavu da na adekvatan način odgovara na probleme i da možemo reći da smo, ne samo u formi, nego u sadržaju, prava država u kojoj se vrednuje vladavina prava. Država koja svojim građanima jamči temeljna prava i oni vjeruju da ih država štiti", rekao je pravnik.

Reporterka je za kraj podsjetila da još uvijek ne znamo koliko dugo će država plaćati testove necijepljenim djelatnicima.

"Isprva nam je gospodin Capak rekao oko mjesec do dva. Zadnji put kad sam pitala ministra, rekao mi je da nije prorok. To ni ne očekujemo, ali očekujemo da ima jasan plan i da ga jasno komunicira. Nismo dobili još uvijek ni odgovor koliko je novca izdvojeno za testove u zdravstvu. A barem bi tu trebali biti transparentni s obzirom da je riječ o novcu porzenih obveznika", zaključila je Vištica.

