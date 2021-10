Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić komentirao je uvođenje COVID potvrda u zdravstvenom sustavu od ponedjeljka, istaknuvši da su u KBC-u mnogi punktovi gdje će se moći testirati i očitavati COVID potvrde, a djelatnici koji nemaju tu potvrdu i ne žele se testirati, neće dobiti dnevnicu.

Od ponedjeljka u zdravstvenom sustavu i ustanovama socijalne skrbi u Hrvatskoj, svaki zaposlenik mora imati EU digitalnu covid potvrdu te posjetitelji i pratnja pacijentima, a početku primjene sigurnosnih mjera u KBC-u Zagreb nazočit će ministar zdravstva Vili Beroš.

KBC Zagreb ima oko 6.200 zaposlenika, a oko 1.600 ih nema covid potvrdu niti dokaz da su preboljeli infekciju, rekao je u večerašnjem Dnevniku Hrvatske televizije ravnatelj KBC-a Zagreb dr. Ante Ćorušić. Mi ih ne možemo prisiliti da se cijepe, ako to ne žele, dodao je.

No, napominje da je situacija pod nadzorom. "Unatrag tjedan dana, kada smo dobili naznaku od Stožera da će to biti provedeno, pripremili smo se i organizirali. Brojni su punktovi unutar KBC-a Zagreb gdje će se ljudi testirati, gdje će se očitavati covid potvrde. Mislim da se to moglo izbjeći, ali ponavljam da bolesnike ne smijemo ugrožavati zbog toga što se netko neće cijepiti, a hoće raditi", rekao je Ćorušić.

"Mislim da je to jedna značajna mjera koja će ipak jedan dio senzibilizirati da se cijepe", dodao je ravnatelj KBC-a Zagreb.

Na pitanje slijede li možda rigoroznije sankcije, kazao je da, prema onome što je čuo iz Stožera, nitko neće dobiti otkaz.

"Ali onaj tko se ne želi testirati, a nema dokaz da je prebolio bolest, da je zaštićen, imuniziran ili da se cijepio, dnevnica mu neće biti isplaćena. Bit će isplaćena nekome tko će umjesto njega taj dan morati raditi", dodao je ravnatelj Ćorušić.

Istaknuo je i da se za pacijente ne mijenja puno toga. Svi pacijenti koji su naručeni na hospitalizaciju, većina ih ionako ima covid potvrde, pa čak i za neke specifične procedure koje se provode kroz dnevnu bolnicu.

Pacijenti koji dolaze u hitni bolnički prijem nisu dužni pokazati covid potvrdu, podsjetio je. No, dodao je, "s obzirom na situaciju i bolest, jedan dio njih će sigurno biti testirani PCR testom. Tako da za pacijente situacija se neće mijenjati".

Ono što je nama važno, je osigurati dovoljan broj osoblja, kako se ne bi povećavala lista čekanja i kako bi pacijent dobio pravu skrb u odgovarajućem vremenu, zaključio je ravnatelj KBC-a Zagreb Ćorušić.

Napomenuo je da je u KBC-u Zagreb cijepljeno 81,3 posto liječnika specijalista, s tim da je tu i 3 posto liječnika koji su se cijepili izvan cijepne stanice KBC-a, odnosno tijekom godišnjeg odmora ili drugdje.

"Uz imunizirane, mi smo u liječničkom kadru blizu 90 posto imuniziranih. Kod medicinskih sestara je to oko 56 posto. Ali ove mjere koje su na snazi pokazuju trend rasta zainteresiranih za cijepljenje u svim kategorijama zdravstvenih djelatnika. Ovaj tjedan smo imali 30 najava za cijepljenje, a idući tjedan imamo 60", izvijestio je ravnatelj Ćorušić.

Objektivno, dodao je, nije niti ugodno dva puta u tjednu testirati se, a morate. Prema tome, mislim da je racionalniji pristup cijepiti se. Tako štitite sebe, pacijente i vaše ukućane, zaključio je.

Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split iznio je kakva je situacija u tom KBC-u što se tiče cijepljenih djelatnika.

"Imamo s jedne strane broj cijepljenih, a s druge broj onih koji su stekli otpornost na bolest. Dakle, svi oni koji su cijepljeni i koji su bolest preboljeli, iznosi 95 posto liječnika. Ako govorimo o medicinskim sestrama, pa ako izdvojimo one medicinske sestre koje su na porodiljskom dopustu i dugotrajnom bolovanju, od ovih koje su radno aktivne, ukupno ih je cijepljeno i steklo imunost preboljenjem negdje oko 90 posto", dodao je.

Ravnatelj splitskog KBC-a rekao je i da su se od početka dobro organizirali, otkad je ovaj plan postavljen. Postavili smo veći broj punktova, svi su dobili upute i očekujem da bi to moglo ići relativno jednostavno, rekao je dr. Meštrović.