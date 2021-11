S jedne strane gužve za cijepljenje, s druge i dalje ima onih koji pružaju otpor. O tome je za Dnevnik Nove TV reporterka Valentina Baus razgovarala s Ivanom Puljizom, predstojnikom Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Antivakseri su od samog početka cijepljenja u Hrvatskoj vrlo glasni i jasni. Cijepiti se neće ni pod koju cijenu, a Stožer ne priznaju. U Hrvatskoj padaju crni rekordi, bolnice se pune, ali stvaraju se i redovi ispred punktova za cijepljenje.

Liječnici u Infektivnoj klinici koji svaki dan već dvije godine gledaju stanja u kojima ljudi dolaze, vide da cjepivo pomaže i opet teško uspijevaju doprijeti do onih neodlučnih ne znaju više ni što reći. No, ono što znaju jest stanje u bolnici koje vide vlastitim očima. Od današnjih 50 umrlih njih 70 posto nije bilo cijepljeno.

"Svatko ima pravo na slobodu govora, nositi virus, ali isto tako nema svatko pravo širiti taj virus i biti opasnost za druge. Mi ćemo liječiti i te koji imaju pravo imati virus i sve ove druge. Moja poruka njima bi bila da se cijepe", rekao je.

U Klinici je od polovice srpnja, tijekom četvrtog vala, zasad umrlo 100 ljudi, a samo 18 je cijepljeno - njihov prosjek godina je 80. "Nitko mlađi od 60 godina nije umro koji je cijepljen", naveo je. Od onih koji su bili necijepljeni, a umrli su - čak 10 osoba bilo je mlađe od 50 godina.

Božo Petrov pozitivan na koronavirus. Opleo po premijeru i Stožeru: "Kada idete silom i čizmom na druge ljude onda..."

HZJZ objavio nove upute za škole: Objasnili su kada učenici moraju nositi maske

"Ja ne bih rekao da prijeti kolaps bolnicama. Imamo rezervi i iskustvo iz prethodnih valova tako da će Ministarstvo donijeti pravodobne odluke o proširenju kapaciteta", dodao je.

Dotaknuo se i novog, delta plus soja koronavirusa. "Delta plus je rezultat nesmetanog širenja unutar populacije i bit će još mutacija osim njega. On nam je protivnik i on je razlogom veće virolencije, bržeg širenja i vjerojatno teže kliničke slike", objasnio je.

Klinika je gotovo pa popunjena. "110 odraslih pacijenata. Imamo sedmero djece sa blažom kliničkom slikom. Ukupno 23 pacijenta se u jedinici intenzivnog liječenja još bore za život, a prosjek im je 50 godina. Osam pacijenata je na ECMO aparatu, to je zadnji stupanj, zadnji terapijski stupanj u borbi za život", zaključio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr