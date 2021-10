Sve se više govori o novom, delta plus soju. Je li se pojavio i kod nas doznaje reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica koja je razgovarala s infektologom Goranom Tešovićem.

Novi delta soj plus još uvijek nije utvrđen kod nas, kažu u Zavodu za javno zdravstvo. Brojke novozaraženih su ozbiljne i odražavaju se na bolnice. Danas je zabilježeno 3585 novozaraženih, a preminulo je 25 osoba.

Infektolog Goran Tešović kaže kako ne zna ima li sad hospitaliziranih s gripom, no prošlog tjedna u bolnici je bilo dvoje djece "kod kojih je utvrđena gripa, ali to nije dijagnoza zbog koje su primljeni na liječenje. To je infekcija koja je bila usput utvrđena", rekao je.

Što se tiče koronavirusa, prema liječnikovim saznanjima, aktivnosti se odvijaju normalno i mjesta u bolnicama ima. "Na našim pedijatrijskim odjelima normalno primamo djecu, imamo mjesta. Imamo dosta popunjenih kapaciteta, ali nije da ne možemo funkcionirati", rekao je infektolog.

Na pitanje ima li cijepljenih među oboljelima Tešković kaže "normalno da ih ima" te dodaje kako ne zna točan broj.

Njemačka uvela nova pravila za Hrvatsku: Pogledajte što se sve mijenja

Na pitanje što znamo o novom delta plus soju i je li on opasniji ili samo zarazniji, infektolog odogovara: "Mi ne znamo da ga ima. Onda možemo indirektno zaključivati da ga nema, ali to je sigurno zarazniji soj. 10 do 15 posto zarazniji od izvorne delte", rekao je i dodao kako će se više znati o tom soju kako se bude više širio. U SAD-u se soj pojavio još u lipnju pa bismo vjerojatno dobili informaciju da je taj soj opasniji od izvorne delte, rekao je infektolog.

Čujemo za sve više slučajeva gdje su ljudi preboljeli koronu dva, pa čak i tri puta. Čak i cijepljeni. Infektolog objašnjava kako je to moguće.

"Imunost nije dugotrajna, nije jednako intenzivna cijelo vrijeme nakon preboljenja. Nedavno su izašli podaci da djeca koja obole od blagog oblika bolesti, u skoro 40 posto slučaja ne razviju antitijela. Kod odraslih je taj postotak manji", rekao je infektolog te kazao kako kod odraslih koji su imali i blagi oblik bolesti u 70 posto slučajeva se razviju antitijela. Dodaje i kako kod cjepiva imunost traje šest mjeseci pa nije ni čudo da ćemo se ponovno inficirati. Ističe da je isti slučaj s gripom na koju smo već navikli da se cijepimo svake godine.

Ima li smisla treća doza ako cjepivo nije unaprijeđeno, pitala je Vištica, a imunolog kaže kako "to jasno pokazuju podaci iz Izraela". Kaže kako je tamo procijepljeno 90 posto stanovništva, a među onima koji imaju težak oblik bolesti dominiraju oni koji nisu cijepljeni i oni koji su davno dobili drugu dozu cjepiva.

Raste broj hospitaliziranih i umrlih, a cijepljenje kaska: "Najčešći odgovor kod bolesnika u post COVID ambulanti je 'bolje sam, ali...'"

"Treba naglasiti da u drugoj kategoriji dominiraju stariji ljudi", rekao je i dodao kako je cjepivo zaštitnije kod osoba srednje dobi.

Na pitanje jesu li nesuglasice u Vladinom znanstvenom savjetu pridonijele slaboj procijepljenosti u Hrvatskoj, odgovara:

"Teško je reći da su nesuglasice. Uopće ne znam što se dogodilo na savjetu. Vidim da se pet kolega ogradilo od izjava šestoga člana, ali mislim da sve ove mjesece se u javni prostor iz raznih izvora puštaju informacije koje zbunjuju ljude. U situaciji u kojoj imate jedno stanovito antivaksersko raspoloženje one padaju na plodno tlo. Mislim da je to razlog", rekao je infektolog te dodao kako se u posljednjih godinu i pol dana dosta toga dogodilo što je utjecalo na slabu procijepljenost. Smatra kako se trebala u javnost odaslati poruka da se cijepljenjem prvenstveno štiti sebe, a ne druge.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr