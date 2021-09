Vrijednost COVID potvrda za cijepljene mogla bi se produžiti sa sadašnjih devet mjeseci na godinu dana. Hoće li to doista biti tako, znat će se do kraja mjeseca. Što se tiče treće doze, docent Capak kaže kako su napravili listu prioriteta za cijepljenje trećom dozom, ali da se čeka preporuka Europske agencije za lijekove.

S ravnateljem HZJZ-a o COVID digitalnim potvrdama, Krunoslavom Capakom, razgovarala je reporterka Matea Drmić.

Hoće li se produžiti valjanost COVID potvrda s devet mjeseci na godinu dana?

"Vrlo je realno da ćemo mi to produžiti na dulje od devet mjeseci. Za sada nemamo studija koje pokazuju da bi s devet mjeseci trebali stati, da bi to bio nekakav 'end point' nakon čega bi trebala biti treća doza. Europska agencija za lijekove se još uvijek nije očitovala o trećoj dozi koju je aplicirao Pfizer. I EU generalno konzervativno gleda na treću dozu, tako da mi imamo sve pripremljeno da ako se pokaže da bi to bilo korisno za naše pacijente, za ljude koji su se cijepili prije više od osam mjeseci - da to pokrenemo. Mi smo napravili dokument koji je preliminarni provedbeni dokument sa prioritetima za cijepljenje trećom dozom. Ali čekamo da vidimo što će EU agencija za lijekove reći o trećoj dozi koju je aplicirao Pfizer. To bi onda bilo samo za Pfizer."

Kada bi onda krenuli s trećom dozom?

"Nakon što vidimo evaluaciju EMA-e ćemo o tome odlučiti. U svakom slučaju vjerojatno će se krenuti makar za imunokompromitirane i one za koje se zna da ne mogu razviti adekvatan imunološki odgovor. Dakle, za imunokompromitirane i starije osobe, a ovo ostalo ćemo odlučiti nakon što vidimo evaluaciju."

Što se tiče sustava socijalne skrbi, premijer je rekao da se razmišlja o uvođenju COVID potvrda? Je li to tako? Hoće li se i kad ići na to?

"Mi smo započeli razgovore o proširenoj uporabi COVID potvrda, još u šestom, bili su tada prisutne i kolege iz drugih ministarstava, Fuchs i Aladrović. Kada će se uvesti i hoće li se uvesti, to još definitivno ne znamo, ali u svakom slučaju smo odlučili napraviti taj prvi korak. Zdravstvo je odlučilo i ministar Beroš da idemo s tim prvim korakom da za sve zdravstvene djelatnike bude obvezna COVID potvrda. Kuda će to ići, to je teško predvidjeti."

Rekao je ministar Beroš da će se ispočetka plaćati testovi zdravstvenim djelatnicima. Na koji je to period?

"Sasvim sigurno će to jedno vrijeme biti besplatno za one koji se žele testirati, a nisu se cijepili, a nakon toga će se to morati ukinuti, morati će plaćati sami testiranje."

Koliki je to vremenski period?

"Pa vjerojatno mjesec dana. Ja mislim da treba jedna određena prilagodba prvo da ljudi shvate što se događa onima koji nemaju COVID potvrdu - da se trebaju dva puta tjedno testirati da bi mogli dolaziti na posao. I drugo, da im se da vremena da apliciraju dvije doze da bi mogli dobit COVID potvrdu. Mislim da je to minimalno mjesec dana."

