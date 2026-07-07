Stiže hladna fronta: Pogledajte kakvo nas vrijeme sutra očekuje u Hrvatskoj

Nešto je više oblaka bilo na kopnu rano ujutro, ali tijekom prijepodneva se razvedrilo tako da je u cijeloj zemlji bilo dosta sunčano. Osobito u Dalmaciji gdje su temperature već u 10 ujutro prelazile 30 stupnjeva. Još uvijek se nalazimo u polju anticiklone, odnosno povišenog tlaka zraka, ali sutra će se na sjeveru premještati hladna fronta. U unutrašnjost će donijeti nešto kiše i pljuskove, i koji stupanj niže temperature, dok će na moru uglavnom ostati suho, sunčano i vruće.

Jutro u unutrašnjosti djelomice do pretežno oblačno. Lokalno može pasti malo kiše tijekom prijepodneva, veća je vjerojatnost u zapadnim predjelima nego istočnim. Na sjevernom Jadranu umjerena naoblaka dok će u Dalmaciji nebo biti pretežno vedro.

Na kopnu će puhati slab do umjeren, na istoku na udare prolazno i jak sjeverozapadnjak. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana slab do umjeren vjetar južnih smjerova, na krajnjem jugu sjeverozapadnjak.

Vrijeme sutra

Temperatura u nizinama od 18 do 22, u gorju malo niža. Na obali i otocima od 20 do 24.

U središnjoj Hrvatskoj popodne više sunčanih razdoblja, ali lokalno su vjerojatni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, u Međimurju i Podravini do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Najviša temperatura od 27 do 30.

U Slavoniji drugi dio dana sunčaniji, no mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, prolazno na udare i jak. U najtoplijem dijelu dana mjerit će se između 26 i 28.

U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre može biti popodnevnih pljuskova s grmljavinom. Na obali i otocima sunčanije i uglavnom suho. Slab vjetar zapadnih smjerova će prema kraju dana okretati na buru i jačati. Temperatura u gorju od 26 do 29, na moru između 30 i 33.

U Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti može pasti pokoji pljusak. Puhat će slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Temperatura od 30 do 34.

More i dalje toplo, mjeri se između 22 i 27 stupnjeva. UV indeks u većini predjela nešto niži s obzirom na povećanu naoblaku, u srednjoj i južnoj Dalmaciji i dalje vrlo visok.

Na kopnu sljedećih dana djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz jači razvoj oblaka mogući su popodnevni pljuskovi s grmljavinom u četvrtak i subotu. Petak prevladavajuće sunčan i suh. Temperatura zraka u porastu.

Na moru pretežno sunčano i većinom suho. U subotu uz više oblaka raste vjerojatnost za kišu i pljuskove. Do petka će tijekom noći i jutra puhati umjerena bura, u četvrtak na sjevernom dijelu i jaka, a danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.

Pred nama su promjenjivi dani. Bit će i sunčanih razdoblja i visokih temperatura, ali nije naodmet imati i kišobran pri ruci jer bi vas mogao zadesiti popodnevni pljusak. Prema trenutnim prognozama, nestabilnosti se nastavljaju sve do kraja ovog tjedna.