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Izmjenjivat će se sunce i oblaci, ali neće proći bez pljuskova: Evo detalja

Piše DNEVNIK.hr, 06. srpnja 2026. @ 20:37 komentari
Kiša u Splitu
Kiša u Splitu Foto: Nikola Vilic/Cropix
Meteorologinja Maja Bubalo donosi detaljnju vremensku prognozu. Čini se, neće proći bez kiše.
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