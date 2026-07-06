Izmjenjivat će se sunce i oblaci, ali neće proći bez pljuskova: Evo detalja

Ponedjeljak je bio djelomično sunčan - najvedrije nebo u Dalmaciji, a najoblačnije u Slavoniji, gdje je bilo i kiše. Pokojeg pljuska bilo je i drugdje, a takvo nas vrijeme očekuje i sljedećih dana. U utorak će nad našim dijelom Europe dominirati polje anticiklone, ali zbog vlažnog i nestabilnog zraka u visini i dalje su mogući lokalni pljuskovi, većinom u Gorskoj Hrvatskoj.

Promjenjivo vrijeme nastavit će se do kraja tjedna. Iako pljuskova neće biti posvuda, sunca i visokih temperatura hoće.

Vrijeme sutra

U utorak ujutro je uz rijeke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla, osobito u središnjim i gorskim predjelima. Drugdje pretežno vedro, uz više sunca na moru.

Vjetar na kopnu slab, jugozapadni. Na obali će tijekom noći i jutra puhati slaba do umjerena bura, već prijepodne u okretanju na zapadne, na krajnjem jugu i južne smjerove.

Temperatura u nizinama unutrašnjosti od 15 do 18, u gorju između 13 i 15. Na Jadranu od 21olski do 25, u zaleđu oko 18.

U središnjoj Hrvatskoj popodne pretežno sunčano. Uz slab do umjeren jugozapadnjak, temperatura od 30 do 33. U Slavoniji sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Maksimalna temperatura oko 31.

U gorju djelomice do pretežno sunčano. Mogući su lokalni pljuskovi. Na moru više sunca, i suho. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, prema jugu i sjeverozapadnjak. U najtoplijem dijelu dana u gorju će se mjeriti od 27 do 30, a na sjevernom Jadranu od 30 do 32.

U Dalmaciji pretežno do posve sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 31 i 33.

More je toplo, mjeri se između 22 i 27 stupnjeva. UV indeks sutra sredinom dana visok, u područjima s manje naoblake i vrlo visok.

Tjedna prognoza

Na kopnu sljedećih dana djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Tijekom srijede uz prolazno više oblaka ponegdje malo kiše, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U srijedu i četvrtak će puhati slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. U srijedu jutro toplije, a najviša dnevna temperatura bez veće promjene.

Na moru pretežno sunčano, u srijedu na sjevernom dijelu mjestimice uz umjerenu naoblaku. U srijedu slab do umjeren jugozapadni vjetar, krajem dana u okretanju na buru koja će u četvrtak mjestimice biti i jaka. U petak će pak zapuhati jugo. I dalje vruće.

Dani pred nama donose nam sunce i povremene pljuskove - ništa neuobičajeno za ovo doba godine. Temperature na kopnu vratile su se na očekivane vrijednosti za početak srpnja, dok je na obali i otocima malo toplije od prosjeka. More se grije, što je većini kupača dobra vijest, iako ne i flori i fauni Jadrana. Ipak, još uvijek pruža osvježenje tijekom vrućih dana. Ali pokušajte izbjegavati boravak na plaži, ili barem na suncu, sredinom dana.