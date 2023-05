U Hrvatskoj je od početka pandemije zabilježeno više od milijun i 200.000 slučajeva koronavirusa. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak je čelnike Stožera pitala ima li među njima lažnih rezultata s obzirom na aferu nabave COVID testova.

Je li na brzom COVID testiranju bilo "lažnjaka"? To je pitanje reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak pitala članove sada već bivšeg Stožera civilne zaštite.

"Očito je istraga u tijeku jer smo prije tri mjeseca dobili zahtjev da dostavimo podatke kako smo ih testirali. Mi smo radili kao i sve druge zemlje u okruženju i za sve ono što je bilo uvezeno od te firme imamo podatke da je test prošao", rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Podsjetimo, istražuje se jesu li – umjesto originalnih testova iz Kine – u našu zemlju iz Turske stizali zamjenski dijelovi koji su prepakirani u Varaždinu. Policija, kako neslužbeno doznaje Bolšec Oblak, pokušava ući u trag pomagačima vlasnika te tvrtke.

"Ministarstvo zdravstva nije sudjelovalo u nikakvim nabavama opreme tijekom COVID krize. Ukoliko se dokaže da je riječ o kriminalu, to najoštrije osuđujem", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

VIDEO Otkriveno tko će ipak morati u izolaciju, Capak priznao: "Cjepivo je bilo razočaranje"

Vlada objavila kraj epidemije: Pogledajte do kada morate izvaditi dokumente da vas ne kazne

Nakon što su zagrebačke ljekarne dio testova stavile u karantenu, Dnevnik Nove TV doznaje da je trećina već vraćena u prodaju. Ostali se još provjeravaju, a Bolšec Oblak je provjerila koje su hrvatske bolnice nabavljale testove sporne tvrtke. Od tridesetak poslanih upita, tek su iz bolnica u Koprivnici, Rijeci, Splitu, Požegi, Puli i zagrebačkog Merkura odgovorili da spomenute testove nisu koristili.

Iz HZZO-a su na upit Dnevnika odgovorili da je do sada na testiranje utrošeno više od 255 milijuna eura. Mnogi su upozoravali na moguće koronaprofitere zbog manjka transparentnosti jer se dio opreme u krizi nabavljao žurnom nabavom.

"To je prestalo, to se sada više ne radi. Mislim da je to prestalo prije više od šest mjeseci", rekao je Capak.

No trajalo je dovoljno dugo da neki zdravstvenu krizu iskoriste kao priliku za zaradu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr