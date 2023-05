Vlada je proglasila kraj epidemije koronavirusa u Hrvatskoj. Covid 19 i dalje ostaje prisutan u populaciji i to kao endemski virus. Maske više neće biti obvezne, već će od sada biti preporuka.

Novinarka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić u Rijeci je razgovarala s epidemiologinjom Andreom Šuran iz nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Svi se još dobro sjećamo dana početka pandemije, pratilo se iz dana u dan sve vezano uz novi virus, s epidemiolozima smo bili svakodnevno u kontaktu, a posebno je izazovno bilo ovdje u primorsko goranskoj županiji uz zatvaranje granica i turiste.

Epidemiologinja Andrea Šuran kaže kako je u to vrijeme sve bilo izazovno. "Najviše se izazov odnosio na rad s ljudima, objašnjavanje i komunikacija, koordinacija sa svim službama koje sudjelovale, preporuke koje se iz tjedna u tjedan mijenjanju, izolacije, samoizolacije, cijeli proces je bio izazovan", prisjetila se.

Što se cijepljenja tiče, Šuran kaže kako se cijeli i dalje, ali je interes jako pao. "Cijepimo i dalje, svakodnevno smo dostupni, no interes je jako opao. 5 do 10 ljudi tjedno dođe na cijepljenje i to sam puno rekla. Interes je uistinu manji i mi ćemo se dalje prema preporukama orijentirati", kaže.

Kako će u epidemiološkim službama sada izgledati rad u praksi, rad bez pandemijskih uvjeta, Šuran kaže kako se vraćaju na staro. "Kroz cijelo vrijeme smo mi obrađivali i ostale bolesti i sada ćemo se vratiti na onaj stari način, vraćamo se na stari ritam i nadamo se da ćemo se dalje baviti našim starim zaraznim bolestima kako je to bilo i prije", rekla je Andrea Šuran.

