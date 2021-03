U Hrvatskoj je zabilježeno 1487 novozaraženih osoba te je preminulo njih 17. Tijekom jučerašnjeg dana testirana su 9064 stanovnika.

* Ukupan broj slučajeva 269.099

* Oporavilo se 253.459 osoba

* Od početka epidemije 5928 preminulih

Tijek događaja pratite u nastavku.

13:55 Tijekom jučerašnjeg dana u Varaždinskoj županiji testirane su 393 osobe te je potvrđeno 29 novih slučajeva zaraze. Hospitalizirano je 76 osoba od kojih je devet pacijenata na respiratoru. Preminula je jedna osoba.

13:03 U protekla 24 sata testirana je 1061 osoba u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Novih slučajeva zaraze je 254. U samoizolaciji se nalaze 2404 osobe, dok je na bolničkom liječenju 150 pacijenata. Preminula je jedna osoba.

13:00 Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirano je 47 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Još je 249 aktivnih slučajeva, a u samoizolaciji je 720 osoba. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalaze se 36 pacijenta.

12:33 Brodsko-posavska županija izvjestila je o 24 novih slučajeva zaraze. Hospitalizirano je ukupno 38 osoba od kojih je troje na respiratoru, a aktivnih slučajeva je 198.

12:30 U Ličko-senjskoj županiji u protekla 24 sata 41 je novi slučaj zaraze virusom COVID-19. Analizirana su 103 uzorka. Na liječenju na COVID odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 27 osoba.

12:05 Od 182 obrađena uzorka, 12 je pozitivnih slučajeva u Međimurskoj županiji. U čakovečkoj bolnici hospitalizirano je 37 pacijenata, a u županiji je 211 aktivnih slučajeva.

11:37 Ukupan broj novooboljelih osoba u Gradu Zagrebu je 257. U Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ-a ''Dr. Andrija Štampar'' obavljeno je 1175 testiranja te je 191 nalaz bio pozitivan. Aktivnih slučajeva je 1566.

11:26 Nacionalni stožer civilne zaštite priopćio je da su se u posljednja 24 sata testirale 9064 osobe, od kojih je 1487 novozaraženih. Broj aktivnih slučajeva na današnji dan iznosi 9622. Preminulo je 17 osoba. Ukupno je 1289 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 127 pacijenata.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 269.009 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5928 preminulo, ukupno se oporavilo 253.459 osoba, od toga 1138 u posljednja 24 sata.



U samoizolaciji je trenutačno 27.940 osoba. Do danas su ukupno testirane 1.539.232 osobe.



Zaključno s 29. ožujkom utrošeno je 453.710 doza, a cijepljeno je 367.458 osoba. Prvom dozom cijepljeno je 281.206 osoba, dok su drugom dozom cijepljene 86.252 osobe.

11:19 Karlovačka županija prijavila je 152 nova slučaja zaraze COVID-om. U bolnicama Karlovačke županije hospitalizirano je 66 pacijenata, od kojih je sedam na respiratoru. Preminule su dvije osobe.

11:01 U protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije 117 osoba je oboljelo od koronavirusa, a analizirano je 297 uzoraka. Trenutačno je u županiji 430 aktivnih slučajeva, a na bolničkom liječenju nalazi se 45 pacijenata. U samoizolaciji se nalazi 1491 osoba.

10:50 Novih 13 slučajeva potvrđeno je u Zagrebačkoj županiji. Trenutačno su aktivno 774 slučaja, a od jučer je ozdravilo 86 osoba.

10:33 Na području Istarske županije ispitano je 580 uzoraka brisova te je potvrđeno 15 novih slučajeva zaraze. Trenutačno je 107 aktivnih COVID pozitivnih osoba. Preminula je jedna osoba. Na liječenju se nalazi 71 osoba.

10:28 Dubrovačko-neretvanska županija zabilježila je 142 nova slučaja. Testirano je 479 uzoraka, a preminula je jedna osoba. Hospitalizirano je 66 pacijenata. Do sada je zabilježeno 17 slučajeva britanskih sojeva i jedan južnoafrički soj.

9:49 U Primorsko-goranskoj županiji evidentirane su 253 novozaražene osobe, a tri su preminule. Testirana su 1032 stanovnika. U bolnici se nalazi 117 pacijenata, od kojih je njih 10 na respiratoru.

9:48 Na području Osječko-baranjske županije tijekom jučerašnjeg dana analizirana su 184 uzorka, od kojih je 31 pozitivan na koronavirus. Na bolničkom liječenju nalazi se 76 osoba, a preminule su dvije osobe.

9:32 Županijski stožer Koprivničko-križevačke županije prijavio je osam novih slučajeva zaraze. Trenutačno je 47 aktivnih slučajeva, dok se na bolničkom liječenju nalazi 12 bolesnika. Testirane su 142 osobe.

9:04 Novih 36 slučajeva zaraze COVID-om potvrđeno je u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Testirano je 312 ljudi. U samoizolaciji se nalazi 1307 stanovnika, a hospitalizirano je 27 osoba.

9:03 Tijekom jučerašnjeg dana u Zadarskoj županiji testirane su 422 osobe, od kojih je 100 novooboljelih od koronavirusa. U OB-u Zadar od virusa se liječi 49 bolesnika, od kojih je jedan na respiratoru.

8:56 Jedna je osoba novozaražena u Virovitičko-podravskoj županiji od 46 analiziranih uzoraka. Devet pacijenata nalazi se na bolničkom liječenju. U županiji su 5442 osobe cijepljene prvom dozom, dok je drugu dozu primilo 1934 građana.

8:27 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije evidentirano je 11 novih slučajeva zaraze. Hospitalizirano je 19 pacijenata, a jedna je osoba preminula. Pod mjerom samoizolacije nalazi se 731 pacijent.

8:06 U Sisačko-moslavačkoj županiji je 17 novooboljelih od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o osam osoba iz Siska, šest iz Kutine, dvije iz Popovače i jednoj iz Petrinje.

7:47 U Požeško-slavonskoj županiji je 17 novih pozitivnih osoba. Trenutačno su aktivna 94 slučaja zaraze koronavirusom (COVID-19), 82 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 12 ih je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 461, a ukupno je testirano 34.068 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 219 uzoraka.

