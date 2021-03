Premijer Andrej Plenković nastavlja s turnejom po Hrvatskoj te danas boravi u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiju. Prije obraćanja medijima bio je na sastanku sa županom Ivanom Anušićem, za kojeg je ubrzo otkriveno kako je pozitivan na koronavirus. Premijer je još jednom komentirao i Milanovićeve ispade na Facebooku.

Uoči obraćanja premijera u Osijeku otkriveno je kako je osječko-baranjski župan Ivan Anušić, koji je bio na sastanku s premijerom - pozitivan na koronavirus. Nalaz je stigao usred sastanka te ga je Anušić odmah napustio.

"Uoči dolaska predsjednika Vlade RH, u Zavodu za javno zdravstvo obavili smo testiranje zbog sutrašnjeg puta u Vojvodinu. Na poziv Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji trebali smo održati sastanak 31. ožujka u Monoštoru. Nalazi su stigli oko 11:15, pozitivan je nalaz župana Ivana Anušića i dvoje članova Kabineta. Župan je zbog pozitivnog nalaza napustio sastanak te će biti u izolaciji", poručeno je iz Ureda župana

Plenković je kazao kako je župan odmah napustio sastanak.

"Praktički desetak minuta nakon početka sastanka župan je saznao da je pozitivan. On je odmah napustio sastanak, a mi smo ga dovršili", rekao je i poručio kako se nije rukovao sa županom te će epidemiolozi odlučiti treba li ići u izolaciju.

O Milanoviću: "To je sramota..."

Premijer je i danas komentirao objave predsjednika Milanovića na Facebooku i njegov obračun s Miloradom Pupovcem.

"Ne znam zašto je predsjednik krenuo u sve ovo. Politički je ponižen i poražen, a ako ovako nastavi, bit će ponižen i u Saboru. Ovo je sramota, ja pozivam Miljenića i Grbina da kažu slažu li se s crtanjem mete na predstavniku Srba u Hrvatskoj, što čini predsjednik. Mislimo li se probudiiti iz svega ovoga ili ćemo samo reći 'on je takav'?" rekao je premijer.

Poručio je kako je Milanović "izašao iz okvira normalne komunikacije predsjednika republike".

"Ovo nije nikakav stil. Nisu to nikakve figure ni bezobrazluk. Njegove objave na Facebooku talog su društvenih mreža. Ono što on piše je govor mržnje. Može on lupati što god hoće, ali naići će na oštre odgovore svih nas koji imamo zdrav razum", rekao je.

Kazao je i kako Zlata Đurđević nije bila prvi izbor predsjednika Milanovića za kandidatkinju za šeficu Vrhovnog suda.

O dugovima prema veledrogerijama

Komentirao je i situaciju s veledrogerijama nakon što je danas veledrogerija Medika obustavila isporuku lijekova bolnicama.

"Situacija je uobičajena. Uvijek uoči izbora ili blagdana veledrogerije složno počnu tražiti sredstva. Mi smo o tome s njima razgovarali, ministar zdravstva i ministar financija održat će sastanak s njima i bit će im isplaćena određena sredstva u sljedećim danima", rekao je premijer ne želeći otkriti kada će točno sredstva biti isplaćena.

"Ne znam koji je točan datum, ja nisam računovođa", dodao je.

Inače, u Osijeku je premijer sudjelovao na otvorenju osječkog Putničkog pristaništa, a nazočio je i svečanom uručenju ugovora iz Programa ruralnog razvoja.

U Vukovaru će obići silos i pretovarnu luku tvrtke VUPIK te se sastati s predstavnicima tvrtke. Sastat će se i s vukovarsko-srijemskim županom Božom Galićem i gradonačelnikom Vinkovaca Ivanom Bosančićem te nazočiti svečanom potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca – Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D57".

Premijer Plenković obići će i gradilište nove zgrade Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.