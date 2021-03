''Nisam ja ovo počeo, nisam ja nazivao saborske zastupnike panjevima, nisam se ja išao tući u Sabor'', rekao je Zoran Milanović u izjavama za medije nakon dodjele odlikovanja na Pantovčaku.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je danas kako je pomogao Zoranu Milanoviću da postane predsjednik Hrvatske, a da nakon toga doživljava ponižavanja i poruke od "najcrnjih fašista u Hrvatskoj" koji bi ga "likvidirali".

"Imam ja puno veće iskustvo nego neki šmokljani. Posebno su mi omiljeni ljudi koji su drama queens i glume žrtve. Ljudi u crnim košuljama kukali su pred mojim prozorom. Pupovac je zaštićeniji od pande u njujorškom zoološkom vrtu, ako ćemo biti pravedni i pošteni'', odgovara na te prozivke Milanović.

"Nekako sam računao da će objaviti poruke. To je neiskreno, lažljivo, lažljivo kao i poruke. Cilj manipulacije bio je da zaštiti sebe i da napakira predsjedniku nekakve prijetnje i govor mržnje, a što se tiče pritiska saborskih zastupnika, mogu ih pritiskati i ja, ali argumentima'', rekao je predsjednik, koji kaže da stoji iza svega što je napisao u svojim objavama.

Premijer je i danas komentirao objave predsjednika Milanovića na Facebooku i njegov obračun s Miloradom Pupovcem. "Ne znam zašto je predsjednik krenuo u sve ovo. Politički je ponižen i poražen, a ako ovako nastavi, bit će ponižen i u Saboru''. Poručio je kako je Milanović "izašao iz okvira normalne komunikacije predsjednika republike".

''Ovo je tipičan pokušaj kompromitiranja, da bi sad Pupovac kao malo jaganjče rekao da želi da ovo što prije prestane. Pa super, ali nisam ja ovo počeo, nisam nazivao saborske zastupnike panjevima niti se išao tući s njima u Sabor, to je Plenković radio. Takvi diskursi, oholost i bahatost prije nisu postojali u Saboru. Kad ste vidjeli mene da se idem tući, da na nekoga fizički nasrćem, a jači sam od Plenkovića'', kaže Milanović.

''Plenković je terminalno nesposoban. Medika ne isporučuje lijekove, a on kaže da nije računovođa. On je ništa. Meni se to nikad nije dogodilo, a puno je teže bilo. To je takva razina nemara, amaterizma. Njega je doveo Brkić bez ikakva iskustva. On je pet godina premijer. Ljudi nauče, ali on sporo uči.''

''Plenković je opća štetočina. Pitajte Plenkovića odakle mu podaci o tome tko su bili moji kandidati. U HDZ-u se nikad ništa neće promijeniti. Svi su bivši predsjednici te stranke izbrisani. Gdje je Jadranka Kosor, gdje je nestala njegova stvoriteljica? On nije izabran na izborima u stranci. On je doveden i to je istina'', tvrdi predsjednik. ''Odakle bi on to mogao znati. On špijunira. Odakle bio on mogao znati tko su moji kandidati. To samo Orsat može znati. Ne zna ni moja žena. Znači, on je špijunčina.''

''Jedan objavljuje privatne poruke. Ajde što ih objavljuje, on ih na udbaški način krivotvori. Onda trči majci u krilo i kaže da mu prijete desničari'', osvrnuo se još jednom na Milorada Pupovac.

''Itekako promislim što napišem, ne brinite, do neke druge zgode'', rekao je Milanović na kraju.

Dodijeljena odlikovanja za akciju ''Plitvice''

Na Pantovčaku je predsjednik Zoran Milanović organizirao prijam u znak sjećanja na pogibiju Josipa Jovića, prvog hrvatskog redarstvenika poginulog u Domovinskom ratu i 30. obljetnicu akcije Plitvice. Tom prigodom dodijeljena su odlikovanja ranjenim sudionicima akcije Plitvice.

''Tada su samo rijetki i hrabri ljudi, možda malo i naivni, ali na onaj zdrav, ljudski, dječački način, svjesni da se možda neće vratiti ni tog dana, niti ikada, ukrcavali u autobuse i odlazili u moguću pogibelj. Takvim ljudima trebamo biti beskrajno zahvalni. To je jako malo što mogu učiniti za vas, ali ta zahvalnost je potrebna i važna. Pokušat ću kao Vrhovni zapovjednik HV-a voditi politiku koja nije stranačka'', rekao je Zoran Milanović u obraćanju.

Predsjednik Republike Zoran Milanović već danima objavama na svom profilu na Facebooku, ali i izjavama u javnosti diže prašinu.

Milanović se, nakon odluke ustavnog suda da se za izbor kandidata za Vrhovni su ipak treba raspisati novi javni poziv, obrušio isprva na Andreja Plenkovića i HDZ, a zatim i na Milorada Pupovca i Gordana Jandrokovića. U gotovo svim statusima i izjavama za nepovoljno stanje u hrvatskom pravosuđu proziva Vladimira Šeksa te tvrdi kako on i dalje utječe na odluke hrvatskih sudova i pravosuđe.

Prozivke, uvrede i teške riječi dolaze i s druge strane, a vidjet ćemo hoće li i danas nastaviti s prepirkom.

Podsjetimo, Zlata Đurđević nije se javila na prvi raspisani natječaj, a da bi prihvatila posao, rekla je nakon predsjednikova poziva. Ustavni sud raspravljao je o legitimnosti tog poteza, a donesena je odluka da se raspiše javni natječaj, što je predsjednik odmah i zatražio od DSV-a.