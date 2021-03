Dalmacija već drugi dan zaredom bilježi potrese u Jadranskom moru.

Jutros od oko 8 sati u Jadranu su opet zabilježeni potresi. Prvi je bio nešto prije 8 sati, a magnituda mu je bila 3,2 po Richteru, po podacima EMSC-a. Uslijedio je malo nakon 8 sati jači, magnitude 3,5, pa ubrzo potom jedan jačine 3,1. Nešto prije 9 sati opet se treslo, a ovaj put potres je bio jačine 2,8.

Najjači je bio oko 9:35 sati, a po podacima EMSC-a bio je 4,5 po Richteru. Hrvatski seizmolozi nešto kasnije objavili su da je taj potres bio jačine 4,2.

Epicentri svih potresa bili su oko 100 km južno od Splita i 45-50 južno-jugoistočno od Visa.

M4.5 strikes 70 km NW of Vieste (Italy)

U proteklih 66 sati na tom je području zabilježeno već više od 10 potresa.Po EMSC-u, osjetili su se i u Splitu.

"Prosječna dubina potresa je bila 10 km, dakle dosta ispod površine mora. Slabiji su učinci i ovaj najjači koji je bio jednak zagrebačkom potresu, ali je udaljeniji od naseljenih mjesta i nije izazvao nikakve štete", rekao je seizmolog Krešimir Kuk.

Podsjetimo, jučer navečer u splitskom akvatoriju zabilježena su dva potresa u razmaku od nekoliko minuta, a treslo se i kod Vrlike.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.2 in Adriatic Sea 1hr 2min ago pic.twitter.com/f9rQYy4OjU