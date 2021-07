Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pozvala je sve da se cijepe te upozorila da bi, ako trend porasta incidencije na jadranskoj obali ne uspori, uskoro cijela Hrvatska mogla postati crvena.

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin rekla je da je hrvatska obala na koronakarti Europe od jučer narančasta i da je to prvi znak za uzbunu. Apelirala je na sve koji rade u turizmu da se cijepe.

"Trebamo se svi prihvatiti posla, oni koji organiziraju događanja, putovanja, dolazak turista, pa i ostali koji trebaju dati svoj minimum, a to je cijepiti se", kaže Pavić Šimetin.

Dodala je da trend porasta incidencije u županijama jadranske obale treba smanjiti i usporiti jer se može dogoditi da iz narančastog Hrvatska postane crvena.

"To crveno sigurno donosi puno teže uvjete za povratak stranaca iz Hrvatske u njihove matične zemlje. A to dovodi do stanja koje je bilo i prošle godine", naglasila je Pavić Šimetin u emisiji Hrvatskog radija, U mreži Prvog.

Dodala je da bi svaki pojedinac morao dati svoj maksimum, odnosno cijepiti se, da nam se to ne bi dogodilo. "Svi se trebaju cijepiti. Odmah, danas, sutra, nema odgađanja. I treba se pridržavati poznatih epidemioloških mjera - nošenje maske, distanca, izbjegavati okupljanja. To svatko može napraviti", poručila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Načelnik stožera Istarske županije Dino Kozlevac rekao je kako se nažalost i Istarska županija našla među narančastim županijama.

"Na svi sreću, Nijemci imaju svoju priču, svoju metodu, imaju Institut Robert Koch, koji još uvijek procjenjuje Hrvatsku po županijama te je Istra zelena", kaže Kozlevac te dodaje da Istarska županija ima nižu incidenciju nego Hrvatska.

"Trenutačna situacija nije dobra zbog zdravlja, brojke se povećavaju, Istra nije izolirana", kaže Kozlevac, koji od Vlade i diplomacije očekuje da učini sve da se u Hrvatskoj epidemiološka situacija procjenjuje po županijama.