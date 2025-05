Državni vrh u petak se dogovorio - prvi put nakon 10 godina održat će se vojni mimohod, ponovno u Zagrebu, ovoga puta u srpnju i s brojnim novim naoružanjem – proslavit će se 30. obljetnica akcije Oluja.

Dnevnik Nove TV pitao je one uključene u organizaciju prošlog mimohoda, što ovaj put očekivati.

10 godina kasnije i danas mnoge prolaze trnci kad se prisjete svečanog vojnog mimohoda, kojim je Hrvatska obilježila 20. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja.

Ante Kotromanović tada je bio ministar obrane, mjesecima je pratio svaki detalj organizacije mimohoda, svaki pamti i danas: "Sjećam se tog motivacijskog govora kojeg sam imao u vojarni i kad sam vidio najelitnije postrojbe HV-a kako su jaki, kako su čvrsti, kako su rekli - Domovini vjerni. To je nevjerojatno, to me podsjetilo na emocije i snagu, zajedništvo koje smo imali tijekom Domovinskog rata."

Petra Radin Foto: Dnevnik Nove TV

Tisuće ljudi pratile su kulturni program koji je režirala Petra Radin. 10 godina kasnije skromno kaže da joj je bila čast: "Kada smo vozili kninsku zastavu i kada smo je objesili na kran da vidimo kako se kreće na vjetru i kako će to izgledati, svi na autoputu su nam trubili. To su stvarno emocije koje se ne mogu zaboraviti."

Ove godine, posljednjeg dana srpnja u Zagrebu će još jednom biti vojni mimohod. "Hrvatska javnost vidjet će nakon dugo godina sposobnosti HV-a, mislim da će svi biti jako zadovoljni", rekao je premijer Andrej Plenković.

Hrvatska vojska će još jednom pokazati čime raspolaže, kaže ministar obrane Ivan Anušić: "Javnost bi trebala vidjeti i tenkove Leopard i Baryaktare, i svo novo naoružanje koje je vojska posjeduje, tu su blackhawkovi, rafali. To zahtijeva stvarno ozbiljnu organizaciju."

S novom opremom, novim naoružanjem kakvog prije 10 godina jednostavno nije bilo. "Vojska je došla na ono mjesto u koje treba doći u demokratskoj državi, da se o njoj vodi računa, da ona nije ta koja vodi politiku i da se krenulo u nešto u što se trebalo puno ranije", rekao je vojni analitičar Ivica Mandić.

Vojni mimohod - 2 Foto: DNEVNIK.hr

U svakom slučaju, mora biti spektakularno, kažu oni koji iskustvo organizacije mimohoda imaju iza sebe. "Barem korak bolje nego prošli puta. To očekujemo, dobru organizaciju, prezentaciju, uvježbanost. Imamo sad što i pokazati", dodao je Kontromanović.

"Novi redatelj, ne znam koji će biti, ali sigurna sam da će imati svu podršku vojske i sigurna sam da će imati sve moguće da napravi još jedan veličanstveni mimohod", kazala je Radin. Za pripremu su ostala svega dva mjeseca.