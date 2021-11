SARS COV-2 se ne da, pa ne da. Pojavio se novi soj koji puno brže mutira. To može biti loše, a može biti i dobro. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak donosi zašto.

Zbog novog soja uvode se nova pravila na granici. U Hrvatsku ne mogu ući osobe koje stižu iz nekoliko zemalja s juga Afrike i Hong Konga. Naši državljani koji stižu iz ovih zemalja moraju u 14-dnevnu karantenu. Zbog soja s 30-ak mutacija oglasio se alarm u cijeloj Europi.

Znanstvenike je zabrinuo toliki broj mutacija.

"O zaraznosti novog soja ne znamo ništa. Znamo da je novi soj znatno mutirao što upućuje na veći evolucijski skok. To nam govori da bi taj soj mogao imati različita svojstva ali ne znamo kakva će ta svojstva biti", rekao je Luka Čičin Šain, virusni imunolog, centar za infektološka istraživanja Helmholtz.

Imunolog Činič Šain podsjeća da cjepiva smanjuju i rizik od zaraze i širenja virusa. Prije cjepiva imali smo i škotski i britanski soj i nebrojeno mutacija.

"Mimo tih sojeva imali smo jedan velik broj manje važnih varijanti koje su bile od nekog interesa, a za koje su praćenjem znanstvenici WHO utvrdili da sojevi ne postaju dominantniji", rekao je Čičin Šain.

Zbog tolikog broja mutacija virus svakako treba pratiti s oprezom, smatra i profesor Kristian Vlahoviček s PMF-a. Jer može nam donijeti veću zaraznost, lakše širenje, ali možda i dobre vijesti.

"Lako može značiti i to da je to jedna od mutacija koja će biti slijepo crijevo za virus, evolucijsko slijepo crijevo možda je sad žarište u Južnoj Africi, ali će zamrijeti jer se pokazuje da takav virus nije dovoljno kompetitivan s virusima koji kolaju u populaciji", rekao je Vlahovček.

Zato laboratoriji diljem svijeta sada novi soj istražuju punom parom.

Svjetska zdravstvena organizacija novi soj nazvala je prema grčkom slovu - omikron. Poručuju da preliminarni podaci pokazuju kako ovaj soj predstavlja veći rizik od ponovne zaraze. Prvi europski slučaj novog soja zabilježen je u Belgiji. Europska unija predlaže zemaljama članicama potpunu zabranu letova prema jugu Afrike do daljnjega, dok bi putnici koji stižu iz tog područja morali u strogu karantenu. Takva ograničenja sve više uvode ostale zemlje.

U našem organizmu to pojednostavljeno izgleda ovako. Virus A je recimo originalni wuhanski soj. Cjepiva i preboljenje stvaraju antitijela koja djeluju na protein šiljka. No kada dođe do mutacije u virusu se promijeni dio zapisanog koda - tada se mijenja i proetin šiljka, tzv. spajk. Zaštita antitijelima tada slabije djeluje.

