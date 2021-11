Prvi slučaj zaraze afričkim sojem koronavirusa, koji je zabrinuo stručnjake, zabilježen je u Europi. Belgija je otkrila prvog oboljelog zaraženim B.1.1.529 sojem.

Novi soj koronavirusa na kojemu je pronađeno više od 30 mutacija iz Afrike je stigao u Europi. Prvi slučaj zaraze ovim sojem zabilježen je u Belgiji.

Zaraza je potvrđena kod osobe koja se vratila iz Egipta, a simptomi su zabilježeni 22. studenog, objavio je na Twitteru belgijski virolog Marc Van Ranst.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).