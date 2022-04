Nakon više od dvije godine epidemije koronavirusa i strogih ograničenja, s prvim minutama subote ukidaju se praktički sve epidemiološke mjere, uključujući obavezu nošenja maski, a Hrvatska se, zahvaljujući povoljnoj situaciji, vraća na "staro normalno".

Građani će se ubuduće moći okupljati bez ograničenja do zore, a obavezno nošenje maski i COVID potvrde ostaju samo u zdravstvenom sustavu i socijalnoj skrbi.

Otkad je epidemija u Hrvatskoj proglašena 11. ožujka 2020. građani su živjeli pod raznim epidemiološkim mjerama - od potpunog lockdowna u proljeće 2020., zabrane okupljanja, obaveze nošenja maski do uvođenja COVID potvrda u zdravstvu, socijali, državnim i javnim službama u jesen 2021.

Ulaskom u treću godinu pandemije, Nacionalni stožer civilne zaštite odlučio se na značajno relaksiranje zbog poboljšanja situacije, visokog stupnja kolektivnog imuniteta kao i procjene da je virus dobrim dijelom manje opasan.

Prvi slučaj zaraze potvrđen je u Hrvatskoj prije više od 25 mjeseci, 20. veljače 2020., kod mladića iz Zagreba koji se vratio s utakmice u Milanu. Broj novozaraženih eksponencijalno je rastao iz dana u dan, 19. ožujka 2020. imali smo više od sto potvrđenih slučajeva, a 2. travnja više od tisuću.

Nakon proglašenja epidemije,19. ožujka 2020. Nacionalni stožer CZ je uveo niz ograničenja, a Hrvatska je tada bila među državama sa strožijim restrikcijama i mjerama. Toplije vrijeme i ljeto te godine donijeli su nešto povoljniju situaciju da bi s dolaskom jeseni i zime brojke opet eskalirale.

Uloga Stožera, koji je u protekle dvije godine donosio odluke o epidemiološkim mjerama, potaknula je rasprave u javnosti, koje se kulminirale prošle jeseni prosvjedima, kao i referendumskom inicijativom za ukidanje COVID potvrda i tzv. "stožerokracije".

Srećom, cjepivo je došlo za manje od godinu dana, a prve su se osobe cijepile na samom kraju 2020. No, i virus se s vremenom mijenjao sve do pojave vrlo zaraznog soja omikrona koji je u siječnju ove godine prouzročio rekordan broj, više od 17.000 novih slučajeva zaraze dnevno.

No, pokazalo se i da je koronavirus s mutacijama i oslabio te da omikron varijanta, iako vrlo zarazna, ne izaziva teže kliničke slike i hospitalizacije.

Iako je početna euforija oko dolaska cjepiva s vremenom splasnula, pa se na dnevnoj bazi prvom dozom u zadnje vrijeme cijepi svega stotinjak osoba, do sada je u Hrvatskoj cijepljeno 70,71 posto odraslog stanovništva. S obzirom na to i da se više od četvrtine ukupnog stanovništva do sada zarazilo, po procjenama stručnjaka, stvoren je zadovoljavajući kolektivni imunitet.

Nažalost, prema podacima Nacionalnog stožera CZ od 8. travnja 2022., 15.660 osoba izgubilo je bitku s covidom, a ukupan udio umrlih među zaraženima u Hrvatskoj, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), iznosi 1,42 posto.

Od početka epidemije do 8. travnja 2022. ukupno je u našoj zemlji bilo zabilježeno 1.107.648 osoba zaraženih novim koronavirusom, a ukupno je testirano 4.713.967 osoba.

U svijetu je do sada zabilježeno više od 6,1 milijuna smrtnih slučajeva od COVID-a. Prema platformi Worldometers, Hrvatska je na osmom mjestu u svijetu po broju umrlih od COVID-a na milijun stanovnika (3857), a treća je u EU. O nas su gore samo Bugarska (5349) i Mađarska (4754).