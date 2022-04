Više ne moramo nositi maske, ali u većim skupinama ljudi, ipak bi je bilo dobro nositi, savjetuju stručnjaci, a donosi Dnevnik Nove TV. Pogotovo zbog uspavanog imuniteta koji se u posljednje dvije godine nije branio ni od kojih bolesti prenosivih kapljičnim putem.

Maske su i dalje obvezne, za one koji ostaju odgovorni. "Ne vidim da je negativno nositi maske ako to štiti i mene i druge, pogotovo starije", kaže Lucija.

"S manjim epidemiološkim mjerama s manjim nošenjem maski vraćaju nam se oni klasični respiratorni virusi", kaže Dragan Soldo, predsjednik hrvatskog društva obiteljskih doktora. "Imamo sad jednu pravu epidemiju gripe, cijeli treći mjesec, a i četvrti", dodaje Soldo.

Ivan iz Zareba ne planira više nositi masku. "Cijepljen sam, treba izgraditi imunitet i to je to", kaže on. Izgradnja bi mogla biti obuhvatna jer se pod maskom malo toga događalo, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Golja.

Stožer objavio najnovije brojke: Pogledajte koliko je novozaraženih u Hrvatskoj

"Prvenstveno mislim na virus gripe, adeno virurus, respiratorni virus, virus influence, parainfluence, enteroviruse i brojne druge viruse, koji se prenose respiratornim putem", kaže Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti.

"Očekujem da bismo mogli biti izloženiji tim virusima, sasvim sigurno, tim više što određene bolesti ne viđamo, striktno u ljetnom periodu ili zimskom nego se puno toga ispremiješalo i viđamo kliničke slike koje odudaraju od pravila koja smo do sada naučili, ali za sada je to još uvijek u nekim granicama prihvatljivog", dodaje.

Bez maske u trgovinu, tramvaj... Stožer donio odluku koju su svi priželjkivali, provjerite tko nema razloga za slavlje

Djeca su svoje dijelom već odbolovala.

"U posljednjih nekoliko mjeseci sigurno imamo baš veliki pritisak na našu hitnu, koja se tiče respiratornih infekcija", kazala je Iva Hojsak, zamjenica ravnatelja Klaićeve bolnice i dodala kako se radi o vrtićkoj djeci i mlađoj školskoj djeci.

Došao je i taj dan! Stožer ukida gotovo sve mjere. Pogledajte što se sve mijenja od sutra u ponoć

Dosadašnji status mrske maske, koji je dobila isključivo zbog psihologije mase, sada bi se konačno mogao promjeniti u status korisnog pomagala u istoj toj masi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr