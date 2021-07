U Hrvatskoj posljednjih dana raste broj novozaraženih. Tako je danas zabilježen 191 novi slučaj zaraze, a preminula je jedna osoba. Testirano je 4205 uzoraka.

A slijede li Hrvatskoj zbog rasta zaraženih restrikcije i zatvaranja da bi se spasila turistička sezona te kada bi nastupile, s prvim čovjekom Nacionalnog stožera Davorom Božinovićem razgovarao je Mislav Bago.

Ministar Božinović otkrio je da će se nove mjere odnositi na Jadransku regiju, na dio koji je narančasti. ''Brojevi rastu i mi moramo nešto napraviti kako bi spriječili barem da se neki događaji ne pretvore u superširitelje'', rekao je.

Mjere bi trebale stupiti na snagu u ponedjeljak, objasnio je.

EU digitalna COVID potvrda bit će kriterij. ''Siguran sam ako se to bude poštivalo, možemo nastaviti normalno s ljetom, ali pod kontrolom'', istaknuo je.

''Svi oni skupovi iznad 50 do 1000 ljudi će se morati organizirati tako da za njihovu organizaciju odgovornost preuzmu lokalni stožeri zajedno s županijskim stožerima'', objasnio je.

Diljem Jadrana ljeto je rezervirano za mnoge seoske fešte. ''Poanta je u tome da gdje se održavaju te fešte, da se one prijave i onda da lokalni stožer zajedno sa županijskim donese odluku mogu li oni to kontrolirati i mogu li pustiti. Ako se ne usuglase onda će Nacionalni stožer'', naveo je Božinović te dodao da nam je turizam jako važan i da su zasad brojke vrlo dobre, bolje od prošlogodišnjih.

Svadbe isto imaju svoj epidemiološki okvir. Svadbe će se dozvoliti do najviše 200, 300 ljudi, rekao je ministar. ''Sve iznad 15, sad će bit u Dalmaciji to, praktički neograničeno. Svadbe mogu biti 200, 300 ljudi najviše. COVID putovnica i to je jedno visoko jamstvo da će sve proći u redu'', komentirao je ministar Božinović.

Sportska natjecanja isto će biti dostupna za gledatelje koji imaju COVID potvrdu. Bitno je cijepiti se, imati negativan test ili da je osoba preboljela koronu.

Cijepljenje je jamstvo za osobu koja je cijepljenja, kaže Božinović. ''Što se tiče cjepiva, ono je jamstvo za osobu da ne bi trebala i neće najvjerojatnije doživjeti neki teži oblik bolesti, a sigurno ne smrtni ishod. Sve dok traje epidemija treba se čuvati na ovaj ili onaj način'', objasnio je.

Postoje tvrtke i institucije gdje je procijepljeno i po 80 posto djelatnika - moraju li oni nositi maske? ''Svako u tako jednom kolektivu, gdje 80, 90 posto procijepljeno, mislim da se može maska reducirati bitno više'', izjavio je.

Predsjednik Milanović rekao je da bi najesen trebalo ukinuti sve mjere. Božinović je rekao da od samog početka ''bdjeli nad situacijom'' te će to činiti i dalje.

Naš rizik, ako ukinemo sve mjere, veći je nego što je slučaj kod Velike Britanije jer oni imaju veću procijepljenost, objašnjava.

Nove mjere, koje vrijede od ponedjeljka, namijenjene su Jadranskoj regiji - od Istre pa sve do Dubrovnika.

