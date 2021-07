U Dalmaciji brojke i dalje rastu - u Splitu 54, u Zadru 33 nova slučaja. Na našoj obali trenutačno se odmara ukupno 840.000 turista, a sve više ih stiže iz Velike Britanije. Ali stižu i nove mjere za ulazak u našu zemlju. O još jednoj sezoni u koroni iz Dalmacije izvještavaju reporteri Sanja Jurišić i Ivan Kaštelan.

Bitku s virusom, turistima i cijepljenjem vode i na sjevernom Jadranu. U Primorsko-goranskoj županiji testira se više nego drugdje u Hrvatskoj, u Rijeci su uvjereni da će na taj način brže stati na kraj širenju zaraze. S ravnateljem županijskog NZJZ-a Vladimirom Mićovićem razgovarala je reporterka Katarina Jusić.

Mićović kaže da velik broj testiranja daje rezultate.

"To je strategija koju smo postavili početkom mjeseca kad smo vidjeli da je prisutan delta soj koji se brže širi", rekao je i dodao kako bi bilo kakav eskces mogao ugroziti rezultate koje čuvaju, a to je dobra 14-dnevna incidencija.

Iako je županija u vrhu po procjepljivanju danas ipak ima pet novih slučajeva zaraze, Mićević kaže da su sve to necijepljeni ljudi. "Radna populacija, mlađi ljudi. To je jednostavno neminovnost", rekao je i dodao: "Problem je necijepljenje. Odaziv je primjeren, ali mislimo da bi se u kolovozu i rujnu moglo učiniti više, to bi bio mirniji ulazak u jesen".

Vi ste htjeli strože mjere, krenule su i onda stopirane s nacionalne razine. Je li vam to pljuska na neki način, pitala je Jusić.

"Nismo dovoljni jasno iskazali potrebe koje su evidentne", kazao je ravnatelj koji smatra da su okupljanja u ovim situacijama problematična i treba ih znati kontrolirati.

Do kad će sezona imati zeleno svjetlo?

Mnoštvo turista – to je slika ljeta koju bismo voljeli gledati što dulje. No, pitanje svih pitanja ovih dana je dokad će nam, s obzirom na obalu u narančastom, sezona imati zeleno svjetlo?

Lani smo ozbiljnim prihodima od turizma kraj svirali već sredinom kolovoza. A primjerice, na današnji dan prošle godine imali smo 52 slučaja zaraze, danas je u Hrvatskoj četiri puta više novozaraženih nego tada - 191 osoba. Prednjači Dalmacija. Jer posljednjih nekoliko mjeseci, polovina novozaraženih u zemlji dolazi upravo iz Dalmacije. Konkretno, ni usporedba s lanjskom godinom nije dobra.

Na isti dan prošle godine bio je jedan, a danas 33 slučaja. A iako nam na turizam otpada 25 posto BDP-a, postotak je tek malo veći i kada govorimo o procijepljenosti. Snovi o tome da se do 1. srpnja cijepi 50 i više posto stanovništva, srušili su se kao kula od karata.

"Cijepljeni smo i imamo PCR test, nitko nas od Nizozemske do tu nije ništa pitao. I da nemamo to što imamo, svejedno nam se čini da bismo mogli biti ovdje", rekao je Jesper Fassotte, turist iz Nizozemske.

"Cijepila se jesam kako bih mogla, evo, dolaziti na sve moguće destinacije, da mi to ne stvara problem", kaže Karla Mudri iz Vukovara.

Među zaraženima ima i turista. Logično, jer unatoč svim mjerama i nužnim COVID putovnicama, dio onih koji su ušli u Hrvatsku pokaže se lažno negativan.

"Neki dan imamo jednu osobu, nekad pet, u karanteni imamo trenutno 30-ak ljudi, sezona je već mjesec dana", rekla je Željka Karin, ravnateljica NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Sve oči uprte su ovih dana u britanske turiste. U Velikoj Britaniji ukinute su korona mjere, a Britanci željni ljeta i dobre zabave spuštaju se na Jadransku obalu.

Iz HZJZ-a stiže vijest. S obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije u UK, na Cipru i u Rusiji, uz COVID potvrdu, tim će gostima za odmor u Hrvatskoj trebati negativan test.

"Dakle, ukupno od četiri kompanije koje trebaju letjeti, dvije već lete, naravno, brojevi nisu ni blizu kao 2019. godine, no nakon najave sa britanskog tržišta da će se otvoriti tržište, mi očekujemo od 24. 7. izrazito povećanje", rekao je Ivan Maslać, komercijalni direktor Zračne luke Dubrovnik.

Međutim, danas planirati što će biti i čak u bliskoj budućnosti, je nezahvalan posao.

Ovakvim razuzdanim i nekontroliranim zabavama krenuli smo u sezonu. Danas za ući u park, gdje se dva tjedna održava rock festival, prvo treba na uvid dati važeći QR kod.

Mjere u Zadarskoj županiji strože su, kad je o koncertima riječ, do 31. srpnja. Nijedan koncert ne može se održati ako posjetitelji nemaju COVID potvrdu.

Danas u Hrvatskoj boravi 840.000 turista, što je ipak manje nego rekordne 2019. godine, ali značajno više nego što se na našoj obali odmaralo prošlog ljeta na ovaj datum.

"Šta je poanta? Nitko ne želi uvozit svoje građane tako da im šire zarazu nazad, i to je cijela filozofija", rekao je premijer Andrej Plenković.

"Zna se što znači kad je neka destinacija u zelenom, narančastom ili crvenom, i što znači ulazak u zemlju. Nadam se da nećemo ući u crveno, a kao što sam rekao, narančasto još uvijek ne znači crveno", rekao je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

Unatoč svim našim planovima, ne možemo biti veliki optimisti. Jer, primjerice, Slovenci su već danas rekli svoje - svoje državljane pozivaju da se do 15. kolovoza vrate u zemlju, izvjestili su Kaštelan i Jurišić.

