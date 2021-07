Ministar Ćorić na jučerašnjem neformalnom sastanku s europskim kolegama iz resora zaštite okoliša razgovarao je o paketu klimatskih zakona koji za cilj imaju smanjenje stakleničkih plinova.

Briga za okoliš i klimatske promjene osjetit će se i na budžetu građana, jer će primjerice poskupjeti plin, a namjera je zabraniti i vozila na fosilna goriva.

Država će, kaže ministar, zato poticati alternativne izvore. Osim o klimatskim promjenama sa slovenskim kolegom dotaknuo se i nuklearne elektrane Krško, koja je Hrvatskoj stabilan izvor energije te najave izgradnje bloka dva.

Kazimiru Bačiću određen istražni zatvor i zbog straha od ponavljanja kaznenog djela: ''Namjeravamo podnijeti ustavnu tužbu''

U trgovačkom centru u Engleskoj pred očima djece napadnuti policajci: ''Imao je oštricu i počeo mahati po vratu, glavi, leđima i rukama''

''Izgradnja novog bloka je nešto na što Hrvatska neće gledati benevolentno u kontekstu razgovora po pitanju dobave električne energije. Da li će tu doći do mogućnosti i sufinanciranja, odnosno do suradnje Republike Slovenije, odnosno GENIja i HEP-a to ćemo vidjeti onda kada se stvari po tom pitanju formaliziraju. Očekujte da će to biti tek u sljedećim, nisam siguran, mjesecima ili godinama'', rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja, Tomislav Ćorić.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr