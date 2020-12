Iako je broj novozaraženih osoba od koronavirusa u Srbiji počeo opadati, mjere koje su uvedene ostaju na snazi i dalje. Srbijanski epidemiolog najavio je da postoji mogućnost o uvođenju novih mjera te istaknuo kako je najistaknutija mjera policijski sat kojim je spašeno više od tisuću života.

U Srbiji je jučer po prvi put, u protekla dva tjedna, broj novozaraženih pao ispod šest tisuća. Od početka pandemije zarazilo se 261.437, dok je umrlo 2.275 stanovnika. Srbijanski epidemiolog i član Krzinog stožera, Predrag Kon, za tamošnje je medije rekao da će se mjere produljiti, a moglo bi doći i do uvođenja novih mjera.

''Svakako će biti produženja ovih mjera i eventualnog dodavanja. Razriješeno je to pitanje. Bit će potrebne nove mjere na granici, samo je sada pitanje kako će one tehnički biti provedene, ali to je odlučeno'', rekao je Kon.

Također, nadodao je da se razmišlja i o novim zabranama kretanja zbog mnoštva objava na društvenim mrežama gdje građani pozivaju na proslave i zabave u iznajmljenim prostorima. Predrag Kon tvrdi da je policijskim satom spašeno najmanje tisući života i tvrdi da je to najefektivnija mjera.

Pritisak na bolnice je velik te medicinski dio Stožera inzistira da se uvedu stroga pravila protiv okupljanja te ako to oni ne mogu učiniti, tada mora intervenirati država i uvesti te mjere.

''Veći je broj prijema nego otpusta. Pritisak je najveći u Beogradu te je mnoštvo pacijenata na respiratorima. Također, problem je taj što imamo veliki broj teških i srednje teških slučajeva, koji i dalje rastu'', objašnjava epidemiolog Predrag Kon.

Dogovori oko isporuke cjepiva su pri kraju te će doze dolaziti u fazama jer je nemoguće očekivati da sve odjednom stigne. ''Kada stigne cjepivo, potrebno je pronaći balans i odrediti prioritete'' rekao je i dodao da je plan imunizacije posao koji je jako ozbiljan.

S dozom samouvjerenosti, govori, da će se sve završiti iduće godine. Svjestan je da će sa cjepivom biti lakše te je bitno da se podigne kolektivni imunitet, prenose tamošnji mediji.

''Nadam se da ćemo to zaustaviti već u prvoj polovici godine, ali teško da će se to dogoditi. Mjere zaštite i upotreba maske sigurno će potrajati i nakon svega'', rekao je Kon.

Pohvalio je zdravstvene radnike koji neumorno rade te istaknuo da reakcija zdravstva mora biti zapisana u povijesti kako zaslužuje te je istaknuo uzajamno poštovanje i solidarnost, što je kakao kaže, ''najsnažnije oružje protiv virusa''.