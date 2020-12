Vlada Srbije proglasila je u četvrtak nove epidemiološke mjere i ograničenja, u danu kad se broj novozaraženih koronavirusom i broj hospitaliziranih pacijenata skoro izjednačio.

Srbijanske zdravstvene vlasti prijavile su danas 7.802 novooboljelih, te 7.726 pacijenata na bolničkom liječenju, a 288 oboljelih je na respiratorima. Od posljedica zaraze u posljednja 24 sat umro je 61 pacijent.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sjednici posljednje preporuke Kriznog stožera koje stupaju na snagu u petak i podrazumijevaju novo skraćenje radnog vremena ugostiteljska objekata.

Kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavi neće raditi od petka u 17 sati do ponedjeljka u pet sati ujutro, bez iznimki, a radno vrijeme od ponedjeljka do petka bit će od pet do 17 sati.

Dostava hrane bit će moguća 24 sata dnevno, dok trgovački centri, trgovine odjećom, kladionice, kockarnice, dječje igraonice također neće raditi od petka u 17 sati do ponedjeljka u pet ujutro.

Frizerski i kozmetički saloni, saloni za njegu, teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za nogomet, košarku i tenis ili objekti za bilo koji drugi rekreacijski sport također neće raditi tijekom vikenda.

Prodavaonice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti, kao i trafike, kiosci u koje se ne ulazi pri kupnji mogu raditi i vikendom, ali samo do 21 sat.

Uz ljekarne, iznimke su i benzinske postaje koje će raditi non stop, svakoga dana bez ograničenja.

Restorani i barovi koji u okviru hotela i privatnog smještaja mogu pružati usluge samo i isključivo registriranim i prijavljenim gostima do 21 sat svakoga dana.

Ordinacije i laboratoriji koji pružaju medicinske usluge radit će čitavog dana, uključujući i vikende.

Vlada je navela da su mjere usvojene kako bi se socijalni kontakti sveli na apsolutni minimum, a provođenje mjera kontrolirat će inspekcije i komunalna policija.