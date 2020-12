Mjere koje su danas na snazi i koje su zatvorile ugostitelje i teretane trajat će do 21. prosinca kada bi se, najavio je Davor Božinović, mogle produžiti. Razmišlja se i o ponovnom uvođenju propusnica za međužupanijsko putovanje.

Ako mjere koje su danas na snazi, a koje su zatvorile ugostitelje, teretane i fitness centre, ne poluče rezultate do 21. prosinca moguće je uvođenje još strožih mjera.

Ozbiljno se razmišlja o ponovnom uvođenju propusnica za putovanje iz županije u županiju kako bi se smanjila okupljanja tijekom blagdana, piše Jutarnji list.

U Stožeru smatraju da bi takva mjera za blagdane bila dobra, no s donošenjem će se još čekati.

Međužupanijsko putovanje bilo je moguće isključivo uz propusnicu i u prvom valu epidemije, odnosno u travnju. Tada su propusnicu za odlazak u drugu županiju mogli dobiti samo oni koji putuju poslovno ili iz nekog opravdanog razloga.

Nove mjere za blagdane su u pripremi

O produljenju mjera za blagdane govorilo se i u petak na konferenciji za medije Nacionalnog stožera.

Na pitanje Sanje Vištice, reporterke Dnevnika Nove TV, hoće li Stožer dati neke preporuke za putovanja tijekom blagdana, načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović potvrdio je da se pripremaju nove odluke te da ih možemo očekivati uskoro.

''Već sada možemo reći da znamo da je blagdansko vrijeme ono razdoblje godine kada ljudi imaju više potrebe i vremena da vide one koji su im važni u životu. Moramo imati na umu da u Hrvatskoj živi milijun i pol kućanstava. Iako su neki od njih iz istih obitelji, jasno je da bi, kada bi se pomiješao međusobno toliki broj kućanstava, u isto vrijeme imali ogroman broj kontakata. To bi dovelo do jako velikog epidemiološkog rizika'', istaknuo je Božinović.

Napomenuo je i da pripremaju posebne poruke u vezi s time, ali da ''već sada može poručiti da će se u osnovi svoditi na to da se svi suzdrže od kontakata i druženja izvan svog kućanstva''.