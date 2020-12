U noći na subotu, od ponoći kreću nove mjere u trgovinama i trgovačkim centrima. Veliki su spremni, a manje trgovine strahuju za opstanak.

Na rubu provalije - tako opisuju u savezu malih trgovaca trenutno stanje u kojem se nalaze.

"To je jako veliki problem - pada promet kolegama. U kontaktu sam s mnogima, evo jučer sam dobio treću poruku o zatvaranju male trgovine do kraja godine", kazao je Robert Fućak iz Saveza udruga malih trgovaca.

U kupovinu po novim pravilima

A u kupovinu od subote idemo po novim pravilima. Prodavaonice koje imaju do 10 četvornih metara istovremeno mogu primiti jednog kupca, one od 11 m2 do 100 m2 moraju osigurati 10 m2 po svakom kupcu. Prodavaonice od 101 m2 pa do 200 m2 moraju osigurati 12 m2 po kupcu.

16 četvornih metara po kupcu moraju osigurati trgovine površine od 201 do 2000 m2. Najviše, 20 m2 po kupcu morat će osigurati prodavaonice veće od 2000 m2.

Uklanjaju se klupe, sjedala koja omogućuju kupcima dodatno zadržavanje u centrima.

"Da se taj proces što je moguće više ubrza, odnosno da ljudi ciljano dolaze u kupovinu, obave to što trebaju u najkraćem mogućem vremenu", objasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Drugačija pravila u šoping-centrima

Drugačija pravila od ponoći vrijede za šoping-centre. Broj posjetitelja bilježit će kamere koje će biti postavljene na svim ulazima.

Sve će se pomno pratiti u kontrolnim sobama. U doba velikih sniženja morat će se primjenjivati pojačane mjere higijene. Ovakvom odlukom u HUP-u su zadovoljni.

Denis Čupić, predsjednik Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara pri HUP-u, kazao je: "Ove mjere su sada unificirane. Unijele su nekoliko kategorija veličina trgovina i za trgovačke centre su isto tako unijele neke jasne kriterije i ja vjerujem da će, u spletu svega ovoga, nama biti lakše iste provesti".

Novina je i ta da će se u zajedničkom prostoru trgovačkog centra umjesto 10 m2 trebati osigurati 16 m2 za svakog kupca.

"Na proljeće su bile karantene, imali smo zabrane kupovine i šopinga i sad bumo valjda preživjeli", kazala je posjetiteljica šoping-centra.

Iz sindikata upozoravaju da bi moglo biti problema

A da bi problema moglo biti upozoravaju u Sindikatu trgovine. Tvrde kako su prodavači već imali neugodnih iskustava kada su kupce zamolili da stave maske.

"Kad su oni to odbili koristiti, bilo je tu i verbalnog nasilja i vrijeđanja, i svega i zbog toga je jako važno da se to sada u ovim najvećim gužvama koje će slijediti - izbjegne", rekla je Zlatica Štulić iz Sindikata trgovine Hrvatske.

Dok svi kažu kako problema ne bi trebalo biti - od subote su ponovno na terenu i inspektori Civilne zaštite koji ništa neće prepustiti slučaju.

