Trumpov ministar zdravstva donio nove smjernice za cjepivo protiv koronavirusa: "Ovo je opasan presedan"

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. objavio je u utorak da cjepiva protiv COVID-19 više nisu preporučena za zdravu djecu i trudnice, što je odmah izazvalo zabrinutost među brojnim stručnjacima za javno zdravstvo.

Kennedy je vijest objavio u videu na društvenoj mreži X, navodeći da je uklonio preporuke za cijepljenje tih skupina iz smjernica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Savjetodavni panel CDC-a trebao bi se sastati u lipnju kako bi dao preporuke o jesenskim cijepljenjima.

Ipak, Kennedy je odlučio da neće čekati te preporuke. Upozorio je da je godišnje docjepljivanje protiv koronavirusa bilo preporučeno za djecu "unatoč nedostatku bilo kakvih kliničkih podataka" koji bi podržali tu odluku, piše AP.

