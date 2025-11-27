King Cross predstavlja najmoderniji Interspar u Hrvatskoj – početak nove ere kupovine

Još bolji i moderniji Interspar

Novi Interspar u King Crossu otkriva svoj potpuno novi izgled i prostire se na impresivnom prodajnom prostoru – s još širim izborom prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, atraktivnijim izgledom te poboljšanim iskustvom kupovine. Kupce očekuje inovativan koncept koji postavlja nove standarde za modernu kupovinu, uz bogatu ponudu gastro odjela.

Više trgovina, više izbora

Uz novi Interspar, King Cross će uskoro otvoriti i više od 20 novih trgovina poznatih svjetskih brendova, što će dodatno obogatiti ponudu trgovačkog centra - uz postojeće trgovine koje se nalaze u ranije moderniziranom dijelu centra: Decathlon, Harvey Norman, Müller, Sinsay, Sport Vision, R-GOL, Magic Baby i Polleo Sport.

Velik korak prema sveobuhvatnoj modernizaciji

Predstavljanje novog hipermarketa Interspar i otvaranje novih trgovina dio je predzavršne faze sveobuhvatne modernizacije koja će King Cross transformirati u najmoderniji trgovački centar u Hrvatskoj. Uz više od 5000 m² dodatnog iznajmljivog prostora, s novim trgovinama, proširenom ugostiteljskom ponudom i zabavnim sadržajima - King Cross će postati dinamična destinacija za sve generacije. Održivost, energetska učinkovitost, moderan dizajn i optimizirana infrastruktura, ključne su konkurentske prednosti i dio modernizacije trgovačkog centra King Cross.

Radno vrijeme

Centar je u potpunosti redovno otvoren, prema radnom vremenu od ponedjeljka do subote, od 9 do 21 sat, a hipermarket Interspar radi od 8 do 21 sat.

King Cross će biti otvoren nedjeljama do kraja godine od 9 do 20 sati, dok će Interspar biti otvoren od 8 do 20 sati.

Atraktivne promocije, popusti, pokloni iznenađenja i zabavne obiteljske aktivnosti traju do nedjelje – dođite i istražite novu ponudu King Crossa!

KING CROSS Zagreb

KING CROSS Zagreb otvoren je 2002. godine, a od 2018. njime upravlja SES Spar European Shopping Centers. Centar trenutno nudi brojne trgovine i uslužne djelatnosti te raspolaže s 1600 parkirnih mjesta. Na oko 35.000 četvornih metara prostora za zakup smjestili su se vodeći zakupci kao što su INTERSPAR, Harvey Norman, Decathlon, Müller i Sinsay. Trgovački centar je otvoren tijekom cijelog perioda rekonstrukcije i radi prema redovnom radnom vremenu.

SES Spar European Shopping Centers

SES je aktivan kao razvijatelj, graditelj i operater trgovačkih centara u šest srednjoeuropskih zemalja: Austriji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Češkoj. Tvrtka trenutno upravlja s 32 trgovačke lokacije u srednjoj, južnoj i istočnoj Europi, s ukupnom površinom za najam (GLA) većom od 866.000 četvornih metara. SES je tržišni lider u poslovanju velikih trgovačkih centara u Austriji i Sloveniji. S preko 117 milijuna posjetitelja godišnje, zakupci partneri u SES trgovačkim centrima u 2024. su ostvarili ukupan promet od prodaje u visini 3,54 milijardi Eura. SES također uspješno nudi svoju stručnost u području razvoja projekata, upravljanja gradnjom, zakupa maloprodajnog prostora te upravljanja centrima i objektima kao usluge za druge vlasnike trgovačkih centara. SES centri već su dobili brojne nacionalne i međunarodne nagrade za arhitekturu i dizajn, održivost, prometne koncepte i inovativni marketing. Trgovački centar ALEJA Ljubljana, 2023. godine dobio je prestižnu nagradu ECSP Design and Development Award u kategoriji “Razvoj novih centara površine od 15.000 do 45.000 četvornih metara”.

SES je dio SPAR Austria Grupe.

Dodatne informacije možete pronaći na: www.ses-european.com i presse.ses-european.com



