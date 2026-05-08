Kad su emocije vatrene, zgrabi Coca-Colu

Postoje ljeta koja pamtimo po putovanjima, i ona koja pamtimo po utakmicama. Po glasnim dnevnim boravcima, otvorenim prozorima i onom kratkom trenutku tišine prije gola, koji prekine tek poznati zvuk otvaranja Coca-Cole.

Upravo takvo ljeto dolazi.

Uoči FIFA Svjetskog prvenstva 2026, Coca-Cola donosi kampanju posvećenu emocijama nogometa, onima koje se ne mogu objasniti, ali se itekako mogu osjetiti.

U suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, krovnom institucijom hrvatskog nogometa i simbolom zajedništva navijača i reprezentacije, Coca-Cola pokreće kampanju s kojom ćete proživjeti sve emocije. Ovo nije samo kampanja, već poziv na zajedničko iskustvo, na trenutke koji nastaju spontano, ali ostaju zauvijek.

Jer nogomet u Hrvatskoj nikada nije bio samo sport. On je ritual, identitet i najvažniji društveni događaj. Upravo na toj tankoj granici između svakodnevice i euforije, Coca-Cola pronalazi svoje mjesto, kao mali ali prepoznatljiv dio velikih trenutaka.

Lica kampanje, Mateo Kovačić, Dominik Livaković, Josip Stanišić i Mario Pašalić, samo su dio šire priče hrvatske reprezentacije, priče o zajedništvu, borbi i ponosu koji nadilaze pojedinca.

Vizualno i iskustveno, kampanja se širi kroz različite formate, od televizije i društvenih mreža do atraktivnih vanjskih oglasnih formata i navijačkih fan zona. Dodatno uzbuđenje donosi i velika nagradna igra unutar Coca-Cola aplikacije. Sve što trebate napraviti je kupiti nogometne edicije Coca-Cola pakiranja. U nagradnoj igri sudjeluju plastične boce od 500 ml, 1 l, 1,5 l i 2 l, na kojima se kod nalazi ispod čepa, kao i 250 ml staklene bočice, na kojima se kod skriva ispod etikete. Nakon toga potrebno je preuzeti Coca-Cola aplikaciju, unijeti pronađeni kod i automatski ulazite u nagradna izvlačenja. Zato, zgrabite svoju Coca-Colu, zaigrajte u aplikaciji i budite dio najveće navijačke atmosfere ovog ljeta.

Sudionike očekuju atraktivne nagrade poput putovanja na utakmicu Hrvatska – Engleska u SAD-u, meet & greet susreta s hrvatskim reprezentativcima, potpisanih dresova, kao i vrijednih Hisense televizora, projektora i hladnjaka. Posebno mjesto u nagradnom fondu imaju i limitirane Coca-Cola x HNS majice, kreirane ekskluzivno za ovu kampanju.

I možda je baš u tome poanta.

Kad utakmica počne, kad grad na trenutak uspori i svi gledaju u istom smjeru, postaje jasno da nogomet nikad nije bio samo igra.

Nogomet je emocija.

A ovog ljeta, ta emocija dolazi u poznatom obliku.

Kad su emocije vatrene, zgrabi Coca-Colu.