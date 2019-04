Mnogi će za mjesec i pol, na dan europskih izbora reći: ''Zašto glasati? Ionako ne mogu ništa promijeniti'.' Da ne možete ništa promijeniti, to baš i nije točno. A zašto je važno izaći na izbore i što propuštate time što niste uzeli taj listić u ruke i prakticirali ovo vrlo važno pravo koje imate, objašnjavamo u nastavku teksta.

Ovaj put nije dovoljno nadati se boljoj budućnosti, ovaj put svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti.

Kao Europljani i Europljanke, suočavamo se s mnogim izazovima, od migracija do klimatskih promjena, od nezaposlenosti mladih do privatnosti podataka. Živimo u sve globaliziranijem i konkurentnijem svijetu.

Istodobno je referendum o Brexitu pokazao da EU nije neopoziv projekt. I dok većina nas uzima demokraciju zdravo za gotovo, također se čini da je ona pod sve većom prijetnjom, i u načelu i u praksi.

Odluke koje se odnose na građane Europske unije u pravilu započinju svoj put u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji. Ako tamo sjede ljudi na koje niste obraćali pažnju, onda ne znate ni u kojem bi vam se smjeru mogao odvijati život.

Tako je bilo s primjerice odlukama o autorskim pravima, GDPR-om, obrazovanjem... a upravo je u tijeku i donošenje smjernica za etiku umjetne inteligencije ''made in EU'', o kojoj će naš život ovisiti u dosad neviđenim razmjerima.

Ako i vi kao ispriku za neizlazak na izbore imate neke od ovih argumenata, pročitajte zašto nisu valjani.

1. Nemam za koga glasati

Državno izborno povjerenstvo prihvatilo je 33 kandidacijske liste - dvije neovisne i 31 stranačke, odnosno koalicijske.

Sudi li se samo po broju tih listi, zanimanje za izbore veće je nego prije pet godina, kada se za mjesto u Europskom parlamentu natjecalo 25 listi, osam manje nego ove godine. ''Prođu'' li sve predane liste, 12 svojih zastupnika za Europski parlament hrvatski će birači moći izabrati među 396 kandidata, što je stotinjak više nego prije pet godina.

Ako smatrate da baš ni jedan od njih ne zaslužuje vaš glas – poništite listić.

2. Ne da mi se tako često ići na izbore

Kao građani nismo samo netko tko ima prava već moramo preuzeti i obvezu, a to znači da moramo sudjelovati u životu svoje zemlje - ta potreba znači da moramo i demonstrirati svoj politički stav i to između ostaloga i zato što se može dogoditi da manjina glasača u datom trenutku izglasa vlast koja će biti nametnuta većini koja je nije izabrala.

3. Na putu sam

Ne biti u mjestu prebivališta na dan izbora nije ispirka za neglasanje. Ako netko zna da neće biti u mjestu prebivališta na dan izbora, a želi glasati, to može prije izbora napraviti tako da se privremeno upiše negdje drugdje.

Ako se birači na dan izbora zateknu izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu, mogu glasati na drugom biračkom mjestu u Hrvatskoj ili u inozemstvu ako su najkasnije 10 dana prije izbora podnijeli zahtjev nadležnom tijelu državne uprave. Detalje možete provjeriti na Središnjem državnom portalu.

4. Glasao sam prošli put

Nekoliko je razina vlasti koje hrvatski građani biraju na izborima. Ovoga puta biramo zastupnike u Europski parlament koji će pitanjima rešetati one koje su nacionalne vlasti kandidirale za povjerenike u Europskoj komisiji, odnosno čelnike pojedinih područja (kao što je npr. povjerenik za vanjsku politiku).

Posljednji smo put to učinili prije pet godina. Kako zastupnicima u Europskom parlamentu, tako i Europskoj komisiji istječe mandat, potrebno je iznova birati ljude koji će formirati vlast za sljedećih pet godina. Ako ste glasali "prošli put", mandat koji ste povjerili svom odabiru sada istječe.

5. Ne može moj jedan glas promijeniti ništa

Prema statistici omjera izlaznosti, važećih i nevažećih glasova, ispada da jedan glas može itekako mnogo. Na primjer, upravo samo jedan glas utječe na broj izišlih birača, na broj važećih listića koji su ključni za raspodjelu mandata, hoće li neka stranka dobiti mandat više ili mandat manje, ali isto tako i koja osoba s liste dobiva mandat, naročito u preferencijalnom glasanju. Samo jedan glas utječe na ukupni zbroj i u potpunosti može mijenjati ishod izbora, odnosno odrediti vlast za sljedeće četiri godine.

6. Nemam ja vremena za to

Glasanje traje veoma kratko, a biračko mjesto vjerojatno vam se nalazi na putu do trgovine, kafića u kojem pijete na kavu, crkve u koju odlazite na nedjeljnu misu (podsjećamo, izbori su u nedjelju 26. svibnja). Kada dođete na biračko mjesto, potrebno je samo pokazati osobnu iskaznicu da bi se utvrdio vaš identitet i zabilježilo da ste na izborima bili, kako nitko poslije ne bi mogao dati glas umjesto vas. Nakon toga preuzimate listić, zaokružujete opciju koju ste izabrali i glasački listić ubacujete u kutiju. Voilà!

7. Ne zanima me politika

Koliko god da vas politika ne zanima, ona kroji glavne konture vašeg života. Upravo zbog prijašnjih izbora građana ove zemlje pojedine se stvari kažnjavaju zakonom, pojedine ne, pojedine su dopuštene, druge pak nisu. Možda vas ne zanima politika u njezinim pojedinim segmentima, ali zasigurno vam je važno u kojem će smjeru ići odluke Vlade - hoće li biti konzervativne, liberalne, brinuti se o okolišu ili ga zanemarivati... Niz je odluka i razloga zbog kojih se donose, a barem jedna zasigurno vam je veoma važna.

8. Isto će mi biti tko god bio na vlasti

To baš nije sasvim točno. Svaka koalicija i svaka stranka ima smjer u kojem želi voditi zemlju, na vama je da odlučite koji vam je draži. Iako se često čini da se tijekom izborne kampanje političari mnogo puta služe lažima, one su već za drugih izbora bile kažnjene od velikog broja birača, stoga laži i nisu baš isplative i političari to znaju, pa im sve rjeđe i pribjegavaju. Uostalom, sami procijenite što je realno ispuniti, a što nije i prema tome donesite odluku o tome kome ćete dati svoj glas.

>> Izbori za Europski parlament: Korisne informacije za glasanje