napreduje Hrvatska gospodarska komora stoga u sklopu međunarodne konferencije „Podržimo održivo 2022.: Zajedno za otporniju budućnost“ 27. rujna u zagrebačku Laubu dovodi neke od vodećih svjetskih autoriteta za održivost na temu izazova i prilika održivog poslovanja u uvjetima krize.

Zbog klimatskih je promjena upravljanje rizicima u gospodarstvu posljednjih godina dobilo sasvim novu dimenziju, a kriza zbog rata u Ukrajini pokazala je koliko su gospodarstvo i naša svakodnevica izloženi dostupnosti i cijeni energenata i hrane. Teže je planirati i realizirati poslovne aktivnosti, odvažiti se na ulaganja, ali i doći do željenih rezultata. S druge strane, Europska unija Zelenim planom, odnosno paketom zakona „Fit for 55“ diktira ambiciozan tempo, pogotovo za gospodarstvo. Njime će države članice obvezati na primjenu novih mjera i strožih propisa koji bi nas trebali dovesti do zadanog cilja – klimatske neutralnosti do 2050. i smanjenja emisije stakleničkih plinova za 55% do 2030. godine. Ovaj proces, koji nazivamo zelenom tranzicijom, nije ni lagan ni jeftin, međutim nema alternativu jer je cijena nečinjenja prekomjerno korištenje resursa, neodrživost i nekonkurentnost. Regulatori inzistiraju, a istraživanja nam pokazuju i da potrošači honoriraju poslovanje s odgovornošću prema društvu i okolišu. Na koga se ugledati, od koga učiti, i kako uz sve izazove ne skrenuti s kursa održivosti?

PR (Foto: PR)



Paul Polman, bivši čelnik Unilevera koji je ovu tvrtku postavio na globalni tron održivosti, inspirirao nas je i obvezao u Šibeniku na prošlogodišnjoj konferenciji Podržimo održivo poručivši hrvatskim tvrtkama da nisu tu da stvaraju probleme već da ih rješavaju, jer upravo tvrtke imaju resurse, tehnologiju, kreativnost i osjećaj za hitno adresiranje problema. No, da bi se to dogodilo, poslovni sektor treba prvo transformirati sebe. Na tom kursu ćemo ostati i ove godine, u kojoj su promijenjene geopolitičke i ekonomske okolnosti temu održivog poslovanja za otporniju i sigurniju budućnost učinile aktualnijom nego ikada prije.

Hrvatska gospodarska komora stoga u sklopu međunarodne konferencije „Podržimo održivo 2022.: Zajedno za otporniju budućnost“ 27. rujna u zagrebačku Laubu dovodi neke od vodećih svjetskih autoriteta za održivost na temu izazova i prilika održivog poslovanja u uvjetima krize.

Jedan od ključnih govornika je Andrew Winston, globalno priznati stručnjak za izgradnju održivih tvrtki i jedan od najčitanijih autora na temu održivog poslovanja na svijetu, s redovitim kolumnama u časopisima Harvard Business Review i MIT Sloan Management Review. Andrew Winston i Paul Polman koautori su knjige „Net Positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More than They Take“, koju je Financial Times proglasio jednom od najboljih poslovnih knjiga godine. U njoj autori po prvi puta otkrivaju ključne lekcije Unilevera i drugih tvrtki diljem svijeta o tome kako profitirati rješavanjem globalnih problema, umjesto da ih stvarate. Uvjereni su da tvrtke, da bi napredovale danas i sutra, moraju postati "neto pozitivne", odnosno svijetu davati više nego što uzimaju. Ovu teoriju poslovnog uspjeha temeljenog na brizi za ljude i planet preuzele su mnoge vodeće svjetske kompanije, a sam Winston izabran je za Thinkers50 listu najboljih svjetskih mislioca menadžmenta, gostovao je u najpoznatijim medijima na svijetu, kao i na Svjetskom forumu inovacija i TED-u.

PR (Foto: PR)



„Podržimo održivo2022.: Zajedno za otporniju budućnost“ nastavak je uspješnog ciklusa prethodnih skupova na temu održivosti koje su postale središnji događaj ove vrste u Hrvatskoj, okupljajući sudionike iz svih sektora i industrija.

Više informacija o programu, govornicima, kotizacijama i sudjelovanju možete pronaći na HGK



Budite 27. rujna u zagrebačkoj Laubi, kući za ljude, umjetnost i održivost!