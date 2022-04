Za gospodarstvo otporno na izazove trebaju nam snažna domaća industrija, inovacije i tehnološki napredak.

Karakteristike lanaca vrijednosti stalno se mijenjaju, od ponude i potražnje i preferencija potrošača do tehnologije i relevantne regulative koja ih prati. U posljednjih nekoliko godina zbog pandemije i ratnih zbivanja svjedočimo još bržim i dinamičnijim promjenama, a to znači da se i od naših tvrtki očekuju veća fleksibilnost, agilnost, suradnja (i to na nekoliko razina) i inovativnost u poslovanju.

Izazovna vremena zahtijevaju vrhunske tehnologije i inovacije, povezivanje unutar, ali i izvan same djelatnosti i diverzifikaciju u ponudi te nove, disruptivne poslovne modele.

Hrvatska gospodarska komora 4. svibnja s početkom u 11 sati u zagrebačkoj Laubi organizira konferenciju „Kako preživjeti krizu u lancima vrijednosti?“ na aktualnu temu novog pandemijskog i geopolitičkog okruženja u kojima funkcioniraju opskrbni i dobavljački lanci, uz pokroviteljstvo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Je li budućnost svijetla?

Na konferenciji će sudjelovati domaći i inozemni stručnjaci, uključujući znamenitog svjetskog futurologa, Matthewa Griffina. Poznatiji kao „savjetnik iza savjetnika“, ovaj je strateg pomogao izgraditi brojne uspješne kompanije, a na popisu njegovih klijenata su svjetski čelnici, G7 i G20 vlade te snažne multinacionalne korporacije, poput Microsofta, Lega, Deloittea i Samsunga.

Sudionicima konferencije Griffin će prenijeti svoje bogato iskustvo rada s renomiranim kompanijama te ukazati na poslovne modele koji će disrupirati industrije koje želimo specijalizirati i kojima hrvatske tvrtke mogu iskoristiti prilike koje im pruža izvozna orijentiranost proizvoda i usluga te kako premostiti izazove koji se pojavljuju u vremenima sve veće nesigurnosti i nepredvidljivosti uvjeta u njihovom okruženju

Inovacijama i pametnom industrijom do globalnog uspjeha

Na prvom panelu naziva „Kriza je prilika: Budućnost lanaca vrijednosti i dobave“ bit će tematizirana krhkost lanaca vrijednosti i dobave. U panel će nas uvesti Ulla Englemann iz Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike Europske komisije. Govorit će o tome kako europske mreže i klasteri mogu pomoći adresirati disrupcije lanaca vrijednosti, kao i pomoći kod diversifikacije i tranzicijskih putanja. Među govornicima prvog panela su predstavnici uspješnih hrvatskih domaćih kompanija poput tvrtke Jadranski galenski laboratorij i Metal Producta, koji većinu svoju proizvodnje plasiraju na strana tržišta.

Fokus panela bit će kako Hrvatska, kao malo i otvoreno tržište, koristi moguće prilike za jačanje izvoznih kapaciteta i internacionalizacije svojih industrija.

Na panelu „Inovativnost i hrabrost: Kako „pametno“internacionalizirati domaću industriju“ sudjelovat će predstavnici hrvatske start up zajednice i inovativnih IT kompanija poput Gideona, SofaScorea i drugih koji će govoriti o prilikama koje, posebno za tvrtke koje tek ulaze u svijet poduzetništva, pruža povezivanje s međunarodnim lancima dobave i izvoz na strana tržišta. Tvrtke koje su dio globalnih ili regionalnih lanaca vrijednosti obično pokazuju visoku razinu inovativnosti, veću učinkovitost i povećanu produktivnost.

Strategija pametne specijalizacije – ključ za poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj

Za značajniji iskorak u smjeru inovacija poduzetnicima će biti potrebna i dodatna financijska sredstva, do kojih je moguće doći kroz natječaje u okviru novog VFO-a namijenjenima specijalizaciji i industrijskoj tranziciji tvrtki, o čemu će na konferenciji govoriti i ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak.

U tome značajnu ulogu imaju Strategija pametne specijalizacije (S3) i Plan za industrijsku tranziciju, strateški dokumenti koji definiraju fokus i prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) ali i za bržem priključivanju regionalnih gospodarstava onim razvijenijim korištenjem javnih sredstva i predstavljaju ključne dokumente za usmjeravanje sredstava iz EU fondova namijenjenih za ovu svrhu.

Budući natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava, kao i drugi oblici potpore koji će se pružati iz EU fondova, bit će povezani s definiranim prioritetnim tematskim područjima S3 i transformacijskim ciljevima koji su usmjereni na povećanje konkurentnosti: zdravstvenog sektora kroz razvoj i pružanje personaliziranih zdravstvenih rješenja, energetskog sektora kroz proizvodnju i korištenje pametne i čiste energije, prometa kroz razvoj i primjenu rješenja pametne i zelene mobilnosti, sigurnosti razvojem i primjenom rješenja za podizanje svijesti, prevenciju, odziv i sanaciju sigurnosnih incidenata, proizvodnje i prerade hrane kroz povećan fokus na veću dodanu vrijednost, proizvodnje i obrade drva kroz povećan fokus na prilagođene i integrirane proizvode te IT sektora (kao nove predložene vertikale) kroz povećan fokus na prelazak sa softverskih usluga na inovativne digitalne proizvode i platforme.

Planovi industrijske tranzicije triju NUTS2 regija obuhvaćaju ukupno 14 regionalnih lanaca vrijednosti kroz koje će se usmjeravati potrebne promjene i podizati konkurentnost i tranzicija na regionalnom nivou.

„Strategijom pametne specijalizacije domaćim tvrtkama ćemo konačno omogućiti prijavu na IRI natječaje i kvalitetnije korištenje dostupnih sredstava iz fondova EU. To je posebno važno za IT industriju, koja će uz dosadašnju horizontalnu ulogu, biti prepoznata i kao vertikalna industrija koja je, uz to što podupire sve druge industrije u razvoju, nositelj inovacija i proizvodnje digitalnih usluga i rješenja visoke dodane vrijednosti. Nova vertikala u okviru S3 strategije omogućit će brži i jači razvoj domaće IT industrije i razvoj novih jednoroga te globalno prepoznatih lidera u sektoru“ – izjavio je Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj.

Više informacija o konferenciji kao i formular za prijavu dostupni su na hgk.hr.