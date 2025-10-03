Dronovi paralizirali letove, stručnjak tvrdi: "To je nova vrsta terorizma, ovo je jedini način“

Pojava dronova nad vojnim bazama i zračnim lukama nekoliko europskih država izazvalo je paniku i pomutnju prije svega u zračnom prometu.

Reporter Dnevnika Nove TV Danijela Vrbota razgovarao je sa stručnjakom za zračni promet i bivšim direktorom zagrebačke zračne luke Tončijem Peovićem o kolikim je troškovima riječ i tko će na kraju snositi cijenu masovnih otkazivanja letova

"Ovakve situacije s dronovima su nove situacije. One nisu propisane međunarodnim propisima o odgovornosti zrakoplovnih kompanija. Međutim znajući da kompanija ima mrežno operiranje i da aerodromi na koje moraju doći i dovesti putnike su aerodromi odakle oni polijeću s novim putnicima, sigurno je da je ovaj čin privremene zatvorenosti zračnog prostora iznad aerodroma München i preusmjeravanje letova na druge zračne luke će imati za posljedicu da na kraju ipak ti avioni dođu na München.

Normalno, uz zakašnjenje, uz noćenje možda u nekim hotelima ili na nekim drugim aerodromima kao što je ovdje bio slučaj i određeno vrijeme dok se stanje normalizira nakon toga.

U pravilu zračne luke imaju posebne cjenike ukoliko kompanije slijeću u emergency uvjetima, u uvjetima izvanrednog stanja, što se ovdje sigurno podrazumijeva, tako da one ne plaćaju punu naknadu na tim zračnim lukama, ali u avijaciji za svaku uslugu imate pravo naplatiti tu uslugu pa tako i usluge zračne luke na mjestu gdje je aviokompanija sletjela u izvanrednim okolnostima i zbog toga će sigurno biti dodatni troškovi za samu aviokompaniju.

Ali možete zamisliti koliko će onda biti troškovi transporta tih ljudi sa aerodroma do hotela, plaćanje hotela, doručaka, prijevoza ponovno na zračnu luku, cjelokupni proces zaštitnog pregleda na zračnim lukama odakle dolaze da bi na kraju došli i gubitak vezanih letova kad jedan put dođu u München. Ti letovi na koje su ti putnici trebali otići su već odletjeli i više ne postoje. Znači i tamo sad treba čekati određeno vrijeme.

No još dan danas ne postoji adekvatan odgovor kako se oduprijeti dronovima i očito je da su u ovoj situaciji neke snage, neke organizacije ili pojedinci pronašle način kako ostvariti veliki poremećaj u funkcioniranju zračnog prometa i veliku štetu za ekonomiju pojedinih država s vrlo jednostavnim, s vrlo primitivnim i vrlo jeftinim načinom, a to je podizanje dronova u blizini zračne luke.

Bojim se da će to, da ćemo se suočiti s takvim situacijama sve više. To jedna od vrsta terorizma samo je pitanje da li se tu radi o takozvanom lonely wolfu odosno o vuku samotnjaku, pojedincu koji te dronove diže ili je to organizirana akcija određenih država ili institucija odnosno organizacija jer u tom slučaju je vrlo teška borba protiv toga i bojim se da će Europa vrlo skoro morati donijeti poseban propis kojim će regulirati način obaranja tih dronova kao jedini način kontrole jer jednostavno ne radi se više o nenamjernom ulasku u prostor zračne luke. Očito je da se radi o namjernom poremećaju života i rada i ekonomije jedne države, a to spada u čin terorizma", rekao je Peović za Dnevnik Nove TV.