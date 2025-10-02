Šef aviokompanije obrušio se na europske čelnike: "Sjede, piju čaj i jedu kekse! Zašto ne obore dronove?"

Šef zrakoplovne kompanije Ryanair oštro se obrušio na europske čelnike, rekao je kako je dronove koji ometaju rad zračnih luka u EU-u potrebno odmah oboriti.



Njegova izjava dolazi dan nakon incidenta u Nizozemskoj, gdje je dron primijećen iznad zračne luke te su neki letovi otkazani zbog sigurnosti. To stvara probleme ne samo aviokompanijama i zračnim lukama već i putnicima zbog promjene u putovanjima.



Michael O'Leary, izvršni šef Ryanaira, oštro je kritizirao EU zbog neuspjeha u zaštiti europskih zračnih luka i dodao da je Ursula von der Leyen trebala dati ostavku.

"Zašto ne obaramo te dronove? Zašto se to ne događa ako ruski vojni zrakoplov preleti zračni prostor NATO-a?" zapitao se O'Leary u intervjuu za POLITICO.

"Naši letovi bili su poremećeni prije tri tjedna kada su dronovi preletjeli Poljsku, a poljske zračne luke bile su zatvorene četiri sata. Prošli tjedan danske zračne luke bile su zatvorene oko dva sata. To remeti cijeli zrakoplovni sustav i ja ih pozivam na akciju", jasan je O'Leary.

Šefovi država i vlada EU-a na samitu u Kopenhagenu raspravljaju ovih dana o obrambenoj inicijativi, no direktor ove niskotarifne aviokompanije izrazio je skepticizam u vezi s njihovim planovima i kredibilitetom.

"Nemam povjerenja u europske čelnike koji sjede i piju čaj i jedu kekse", rekao je. "Ako ne možete zaštititi ni prelete iznad Francuske, kakve šanse imamo da nas oni zaštite od Rusije?" O'Leary je posebno nezadovoljan šeficom EK-a. "Nemam povjerenja u von der Leyen. Ona je beskorisna i trebala bi dati ostavku", rekao je.