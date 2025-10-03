Prizemljuju se avioni, tisuće putnika pogođeno incidentom: Val dojava o dronovima zatvorio zračnu luku

Zračni promet obustavljen je u četvrtak navečer na aerodromu u Muenchenu zbog preleta drona čije se porijeklo istražuje, rekao je glasnogovornik njemačke policije za AFP, nakon što je nekoliko europskih zemalja izvijestilo o upadima iz zraka koji se pripisuju Rusiji.
Prema priopćenju aerodromske službe, 17 letova s polaskom iz Muenchena otkazano je te večeri, čime je pogođeno gotovo 3000 putnika. Još nije objavljeno kada će letovi ponovno biti uspostavljeni.
I petnaest letova koji su trebali sletjeti u Muenchen preusmjereno je u Stuttgart, Nuernberg, Beč ili Frankfurt. Putnicima koji su ostali u Muenchenu osigurani su poljski kreveti, deke, pića i grickalice, dodaje se u izjavi.
U četvrtak oko 21:30, nekoliko je ljudi primijetilo dronove u blizini aerodroma, potvrdio je glasnogovornik policije. Bavarske vlasti pokrenule su istragu kako bi identificirale dronove i njihovo porijeklo.
Bespilotne su letjelice zatim ponovno uočene, ovaj put iznad područja aerodroma, što je dovelo do zatvaranja obiju pista oko 20:30.
Unatoč intervenciji policijskih helikoptera, nema dostupnih informacija o vrsti i broju dronova ni njihovu podrijetlu, rekao je glasnogovornik.
Ovaj incident dogodio se prije posljednjeg vikenda Oktoberfesta, koji svakodnevno u Muenchenu dočekuje stotine tisuća ljudi.
Festival piva u bavarskom gradu bio je zatvoren na pola dana u srijedu nakon dojave o bombi. Njemačka je u stanju visoke pripravnosti zbog prijetnje dronova budući da je već nekoliko europskih zemalja, uključujući Poljsku i Dansku, izvijestilo o nedavnim ruskim upadima u njihov zračni prostor.
U četvrtak su se čelnici 27 zemalja EU sastali u Kopenhagenu kako bi razgovarali o sve češćim upadima i raspravljale o uspostavljanju "zida" protiv dronova.
Prošlog petka u Njemačkoj je iznad savezne države Schleswig-Holstein uočen roj dronova. Njemačka vlada objavila je da namjerava ovlastiti oružane snage da obore te uređaje.