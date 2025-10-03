Obavijesti Foto Video Pretražite
Drama u Njemačkoj

Prizemljuju se avioni, tisuće putnika pogođeno incidentom: Val dojava o dronovima zatvorio zračnu luku

03. listopada 2025.
Najnovija vijest Foto: DNEVNIK.hr
U četvrtak oko 21:30, nekoliko je ljudi primijetilo dronove u blizini aerodroma.
    NESREĆA na Jadranskoj magistrali

    Strava kod Senja: Automobil sletio u more, poginule četiri osobe
    NA ULICAMA

    FOTO Bijes i neredi u Europi: Blokirana sveučilišta, prosvjednici razbijaju trgovine i restorane
    NESTAO S RADARA

    Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, ima mrtvih
Prizemljuju se avioni, tisuće putnika pogođeno incidentom: Val dojava o dronovima zatvorio zračnu luku
