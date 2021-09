Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović bio je na svečanosti obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice u Splitu, gdje je nakon svečanog programa odgovarao na pitanja novinara o aktualnim temama. Komentirao je prešutne minuse, izbore u Njemačkoj, popis stanovništva i stanje u regiji.

Komentirao je izbore u Njemačkoj.

"Nisu to pobjede od prije 20 godina. Niti je to rezultat iz 2005.", rekao je.

"Tanke pobjede, preslagivanje snaga. Koalicija će biti tročlana. Kako stvari sad stoje, vodit će socijaldemokrati, ali neće se ništa bitno promijeniti u njemačkoj politici. Završilo je 16 godina Angele Merkel", rekao je i dodao kako će se to još analizirati. Smatra da Nijemci biraju odmjerene političare.

Na pitanje o prešutnim minusima kazao je: "To je političko pitanje, to bi trebao biti posao vlade i parlamenta." Napomenuo je da i banke moraju zarađivati pa "gule i deru" ljude te im treba davati pravac i smjer.

Komentirao je i izvještaj Sigurnosno obavještajne agencije objavljen u nedjelju i kaže da nije zabrinut.

Što se tiče ugroza, kaže da je Hrvatska sigurnija nego ikad.

"Treba više ulagati u vojsku, to jest ne smanjivati proračun", kazao je i dodao da inače nećemo moći nabavljati sve što nabavljamo, poput aviona i oružanja. "To nije samo za pokazivanje, nego, ne dao bog, za upotrebu", rekao je i istaknuo da to ne dolazi od humanitarne pomoći, već mi to plaćamo.

O situaciji u regiji: "Beograd lupeta"

"Imamo neizvjesnu situaciju u regiji. Imamo Beograd koji lupeta o 'srpskom svetu'. Gledaj malo što je oko tebe da se ne zamjeriš susjedima previše", komentirao je situaciju u regiji i dodao kako je Subotica 1900. imala 100.000 stanovnika i 50 posto su bili Hrvati Bunjevci, no taj grad nije opstao jer je bio daleko. "Ta zajednica bila je veća od bilo koje zajednice Srba u Hrvatskoj, ali to nije 'hrvatski svet'", kazao je predsjednik.

O popisu stanovništva

"Ima ljudi koji ne mogu, ne znaju, nemaju pristup, pa moraju biti popisani. Računati da bi se to sve obavilo elektroničkim putem i vjerovati da je vjerodostojno je naivno", rekao je i napomenuo kako se za vjerodostojne podatke treba popisivati stanovništvo na terenu.

Kako će odlazak Merkel utjecati na Europu i proširenje, pitali su novinari.

"Imat ćemo za nekoliko dana ili tjedana samit o proširenju i neće se odlučiti ništa. U Crnoj Gori imamo situaciju da dio vlasti direktno odgovara Beogradu, to je problem", rekao je, dodavši kako takvu situaciju nemamo u Hrvatskoj i BiH.