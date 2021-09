Predsjednik Zoran Milanović boravio je u subotu u Varaždinu. Komentirao je izjave Željka Komšića, svoj govor u UN-u, te monstruozan zločin u Zagrebu.

Predsjednik Zoran Milanović boravio je u subotu u Varaždinu. Između ostaloga, komentirao je stanje Hrvata u BiH. "Ako želite potjerati Hrvate iz BiH ili BiH otuđiti od njih, onda ćete im uzimati temeljna ustavna prava i optuživati one koji se bore za temeljni kućni red da su rušitelji i uspiređivati ih s ratnim huškačima. Ne doživljavam ja to osobno. Bi li se narod i njegovi predstavnici, a ja sam samo jedan od njih, bi li se tako zalagali i ustrajali na tome da im se ne dira u to simboličko pravo da biraju svami člana Predsjedništva da žele otići iz BiH? Odgovor je ne bi jer bi gledali isključivo prema Hrvatskoj", kazao je Milanović.

Tvrdi kako nikome nije rekao da je četnik. "Netko je 90-ih bio ratni huškač, ponosan je na to, ali nikome nisam rekao da je četnik. Kod takvih stvari povlačim jednu crtu, ne idem preko toga. Komšić je predstavljao sebe u Washingtonu. Nema opasne već sebične namjere i radi štetu BiH", dodao je. Komentirao je svoj boravak u SAD-u i kako je to doživljeno u Hrvatskoj te izjavu da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ratni huškač.

"Ja sam najgluplji političar u Hrvatskoj i neka trljaju dlanove, što bi bilo da sam najpametniji?", upitao se Milanović. U New Yorku je boravila i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

"Grabar-Kitarović me nazvala mjesec dana prije odlaska u New York i ja sam rekao OK. To je bila njezina želja i to je određeno na tehnički način da nije ni bila u delegaciji, bila je prijavljena drukčije", kazao je predsjednik. Osvrnuo se i na najavu da bi covid potvrde trebali imati i svi pacijenti koji nisu hitni.

"Vidim da me citiraju u talijanskom parlamentu… Nemam što puno dodati. Vratimo se zdravom narodu", rekao je.

Prilog na FOX-u

Komentirao je prilog na FOX televiziji.

"Meni je drago bilo, ali to stvarno nisu bile moje riječi. Ja sam mislio da se radi o 10.000 ljudi, a ne 300.000, ali i ako je 300.000 ljudi neka idu u Ameriku. Ali, nisam to rekao na takav način", naveo je Milanović.

Komentirao je i Gordanu Buljan Flander koja je dala ostavku na mjesto ravnateljice Poliklinike za zaštitu djece.

"Ona je blizak rod moje supruge, bila mi je i na svadbi. Ne znam čemu ta tužba. Ali nisam znao da je dala ostavku, ta priča je onda gotova. Šteta, ima već formalno godina za pred mirovinu, napavila je puno za zaštitu djece, piše se svašta, pišu se gluposti… Nikad mi nije palo na pamet da nekog tužim, a pisali su puno prljavije o meni", kazao je Milanović.

Ubojstva u Zagrebu

Komentirao je stravično ubojstvo Austrijanca u zagrebačkim Mlinovima.

"Imali smo nasrtaj na socijalne radnike koji je završio fijaskom. Oprezno o tome. Nasilja će u obitelji biti, bitno je da ga stalno bude manje. Ljudska je narav nepredvidljiva, nasilna, pogotovo muškaraca, pogotovo kad polude, popiju, kad se osjećaju frustrirano, kad ih društvo odbaci. Tu vreba opasnost. Nasilni muškarci u određenoj dobi postaju opasni za sebe i svoju okolinu”, rekao je predsjednik.

Dodao je da oružje treba učiniti još nedostupnijim. "Tamo gdje je puška, tamo je i metak i nesretan završetak".